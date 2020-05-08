بادجي يكشف عن نصيحة فايلر له.. ويوجه رسالة لمروان محسن

أشاد أليو بادجي مهاجم الأهلي بناديه مؤكدا أنه يشبه الأندية الأوروبية وكشف عن نصيحة مدربه ريني فايلر له.

وتحدث بادجي لقناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "لعبت في أوروبا وأستطيع القول إن الأهلي يشبه أندية أوروبا".

وعن نصيحة ريني فايلر له قال: "لقد قال لي لا تستعجل المشاركة كل شيء منوط بك واجتهد لتشارك فقط في البداية أنت تحتاج للتكيف على الوضع الجديد بعد انضمامك لنا".

وأكمل "فايلر في عالم كرة القدم قبل مولدي بالتأكيد خبراته كبيرة ونصائحه لي محل احترام وتقدير".

وعن حقيقة وضعه شرط في تعاقده مع الأهلي ليلعب أساسيا قال: "لم يحدث ذلك لأنني حينها سأضر الفريق ولن أقدم أي إضافة".

وأضاف "يجب أن أجتهد وأقدم الإضافة للفريق".

وعن مروان محسن قال: "عالم كرة القدم إن لم تسجل فيه أهدافا ستتعرض لانتقادات كثيرة ولكن مروان لاعب جيد ويبذل الكثير من الجهد في الملعب".

وأردف بادجي "نعم ربما لا يسجل الكثير من الأهداف لكنه يتمتع برؤية جيدة في الملعب وهو يلعب في الأهلي والمنتخب المصري ويشترك مع كل المدربين وبالتأكيد ليسوا كلهم مخطئين".

وأتم "ليس من المنطقي أن يكون الرأي الأول والأخير للجمهور وليس من الجيد لمروان أن يركز مع الانتقادات فذلك سيشتته ويجب أن يركز على ما يريد تقديمه فقط".

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