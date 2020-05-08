بادجي: أتمنى مواجهة الزمالك في نهائي إفريقيا للانتقام كرويا.. وهربوا من لقاء الدوري

تحدث السنغالي أليو بادجي مهاجم الأهلي عن أصعب مواجهة له مع الفريق وتمنى مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا من أجل الانتقام الكروي.

أليو بادجي النادي : الأهلي الأهلي

المواجهة الأصعب

السنغالي قال عبر قناة أون تايم سبورتس عن مواجهة بيراميدز "صنعت هدفا لديانج والحمد لله أن المجهود المبذول كان حاسما وغيّر شكل المباراة وساهم في الفوز على بيراميدز".

"مباراة بيراميدز كانت واحدة من المباريات الصعبة، لكن مواجهة صن داونز كانت أصعب بكثير".

"عندما علمت بنتيجة الموسم الماضي، قلت لنفسي أن المباراة ستكون صعبة ذهنيا وفنيا واستعددت بأقصى طاقة لي حتى لو سأشارك لمدة 5 دقائق".

"من العار أن يخسر الأهلي من صن داونز عامين متتاليتين، الكل كان هدفه التركيز للتفوق على صن داونز وهو ما تحقق".

"نحترم الجميع، العام الحالي الأهلي هو الأول في إفريقيا لم نخسر كثيرا ومستعدين لمواجهة أي فريق في إفريقيا والفوز عليه"

نهائي دوري الأبطال

"أتمنى أن نلتقي الزمالك من أجل الانتقام كرويا من الهزيمة في السوبر، لدينا مواهب أكثر، سيقاتلون للفوز على اللقب".

وعن ركلة الترجيح المُهدرة في السوبر المصري: "كنت محبطا، لم أكن سعيدا، كنت على وشك كتابة تاريخ بالفوز بالبطولة، عادة أسدد بقوة وأخفقت لم يحالفني التوفيق".

"الانتقام ليس شخصي بل للفريق وبمساعدة زملائي سنفوز، ساستعد بشكل أفضل من أجل تسجيل هدفا ولماذا لا أسجل في مرماهم".

"بالتأكيد لو حصلت على فرصة تسديد ركلة جزاء أمام الزمالك سأسدد، في بعض الأحيان تسجل وفي البعض الآخر تخفق، وهكذا الحياة".

"في التدريبات قبل مواجهة السوبر سددت على يسار الحارس وكل الكرات سكنت الشباك، وفي المباراة غيرت رأيي".

"فايلر سألني لماذا غيرت رأيك في التسديد خاصة أنني أسدد في الزاوية اليسرى بشكل جيد، وطالبني بالخروج من الأزمة وعدم السماع لمن هم خارج النادي وأن تتعايش مع القادم".

انسحاب الزمالك

"بالتأكيد كان لابد من قدوم الزمالك، هم هربوا، وذلك ليس جيدا للكرة المصرية".

"كانت لدي الرغبة في خوض المباراة، ليس بسبب ركلة الترجيح، مباراة كبيرة ودربي ويعطني الفرصة لأحسّن نفسي".

"القمة المصرية مباراة على مستو عال وقريبة من مباريات الدوريات الأوروبية".

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