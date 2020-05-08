خلف أبواب مغلقة وبهدف لمهاجم يبلغ 41 عاما.. افتتاح الدوري الكوري الجنوبي

الجمعة، 08 مايو 2020 - 17:59

كتب : FilGoal

لو دونج جوك - جيونبوك موتورز الكوري الجنوبي

عادت الكرة في كوريا الجنوبية لأول مرة بعدما تأجل انطلاق الموسم من فبراير الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

البلاد نجحت في السيطرة على تفشي الفيروس، وافتتحت موسم 2020 من الدوري بفوز جيونبوك حامل اللقب على سون بلوونجز بهدف دون مقابل.

خلف أبواب مغلقة وبدلا من تواجد الجماهير رفعت لافتات دعم للفرق على ملعب جيونجيو كأس العالم والذي يتسع لـ 42 ألف متفرج.

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المسابقة تُبث لـ 36 دولة من بينها ألمانيا والهند وأستراليا، كما تذاع المباريات مباشرة على حساب المسابقة على موقعي "يوتيوب" و"تويتر".

رابطة الدوري وضعت عدة شروط لضمان أمان وصحة اللاعبين، من بينها عدم المصافحة وكذلك لابد أن يرتدي كل من الطاقم الفني والبدلاء أقنعة طبية (طالع التفاصيل).

ووافقت الرابطة على عودة المسابقة بعدما أجريت 1100 اختبار للاعبين والأطقم الفنية وجاءت جميعها سلبية.

هدف اللقاء الوحيد جاء عن طريق المهاجم الأسطوري لي دونج جوك البالغ 41 عاما والهداف التاريخي للمسابقة المحلية وكذلك دوري أبطال آسيا، برأسية في الدقيقة 81 من عمر اللقاء.

جوك قال عقب نهاية اللقاء: "اعتقد أنها للمرة الأولى التي ألعب دون جماهير وآمل أن تعود الأمور لنصابها سريعا".

وأضاف مهاجم ميدلسبره الإنجليزي السابق "بالهدف، أعتقد أنني ذكّرت المشجعين في جميع أنحاء العالم بأنني ما زلت موجودا".

ورفع جوك عدد المواسم التي سجل بها في الدوري الكوري الجنوبي إلى 22، والموسم الوحيد الذي لم يسجل به عندما كان لاعبا لـ ميدلسبره عام 2007.

واضطر سون بلوونجز خوض المباراة بـ 10 لاعبين بعد طرد لاعب الوسط الأسترالي تيري أنطونيس في الدقيقة 75.

وقال خوسيه مورايس مدرب جيونبوك عقب نهاية اللقاء "يمكنك أن ترى أن اللاعبين شعروا بالحرج وهم يلعبون في ملعب فارغ لكن كان من الرائع أن تبدأ الموسم أخيرا".

مساعد جوزيه مورينيو السابق في إنتر واصل "أنها المرة الأولى التي يكون فيها مثل هذا الاهتمام الدولي بالدوري الكوري، بالنسبة للاعبين أكثر من مجرد عبء، يتحملون مسؤولية إظهار أفضل ما لديهم للعالم وإظهار ماهية الدوري".

وتقام غدا السبت 3 مباريات، وتختتم الجولة الأولى يوم الأحد بإقامة مباراتين.

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