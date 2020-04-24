تحديد موعد انطلاق الدوري الكوري.. و4 اشتراطات واجبة في أرض الملعب

تحدد 8 مايو موعدا لبدء الدوري الكوري الجنوبي موسم 2020 بعد تأجيل انطلاقه بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكان من المفترض أن تبدأ المسابقة في 29 فبراير الماضي ويخوض كل فريق 38 مباراة، إذ تضم 12 فريقا.

وتغير نظام المسابقة إذ تقلصت عدد المباريات بواقع 11 مباراة، وستخوض الأندية الـ 12 المشاركة 27 مباراة مقسمة إلى 22 مباراة بنظام الذهاب والإياب.

ومن ثم تقسم الأندية لمجموعتين لخوض المرحلة النهائية، واحدة لتحديد البطل والأخرى للهبوط ويخوض كل فريق 5 مباريات.

وتقام المباريات دون حضور جماهيري خلف أبواب مغلقة.

اشتراطات في أرض الملعب

ومن أجل منع تفشي الفيروس بين اللاعبين والأطقم الفنية فلن يُسمح للاعبين بالتحدث سويا في أرض الملعب.

كيم دو هيوك قائد فريق إنشيون قال لموقع يونهاب: "من المستحيل عدم التحدث لزملائي، إذ لم نتحدث في أرض الملعب، ليس علينا اللعب من الأساس".

واُشترط أيضا عدم مناقشة لاعبي الخصم أو الحكم.

ارتداء جميع من يتواجد في الملعب حتى المدير الفني عدا اللاعبين أقنعة طبية.

وإذ اكتشفت حالة إصابة بفيروس كورونا بين أحد لاعبي الفرق أو الأطقم الفنية سيمنع الفريق من المشاركة في المباريات لمدة أسبوعين.

إلغاء الموسم

وضع الاتحاد سيناريو حال تفشي الوباء بشكل أكبر وتقرر إلغاء الدوري.

في حال إنهاء النصف الأول من المسابقة أي خوض الـ 22 مباراة، يُحدد البطل والمتأهلين لدوري أبطال آسيا ومقعدي الهبوط.

وتعد كوريا الجنوبية من الدول القليلة التي سيطرت على تفشي فيروس كورونا إذ وصلت عدد الإصابات لـ 10708 شخصا من أصل 52 مليون نسمة.

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