بسبب تأخر موافقة الدولة على عودة التدريبات.. تأجيل استئناف الدوري التونسي لـ أغسطس

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، تأجيل موعد استئناف الموسم الجاري إلى شهر أغسطس المقبل بسبب تأخر الموافقة على عودة الفرق للتدريبات.

وأصدرت الجامعة الوطنية التونسية لكرة القدم، بيانا رسميا اليوم الجمعة، شرحت فيه أسباب تأجيل عودة الدوري على النحو التالي.

-نظرا لتأخر الجهات المعنية التونسية في الموافقة على عودة التدريبات الفردية والجماعية لفرق الدوري التونسي، والتي كان مقررا لها 11 مايو بشكل فردي ثم 18 من نفس الشهر بشكل جماعي.

-ونظرا لأن عودة التدريبات بعد تاريخ 18 مايو، ستؤدي حتما إلى استئناف البطولة بعد 10 يونيو -الموعد المحدد سلفا- وهو الأمر الذي سيؤجل نهاية الدوري إلى ما بعد منتصف شهر أغسطس، ما سيؤثر على صحة اللاعبين، واستعداداتهم للموسم المقبل.

وبناء على ما سبق، فقد قرر الاتحاد التونسي ما يلي من قرارات:

-استئناف بطولة الدوري التونسي في شهر أغسطس المقبل.

-اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي نُشرت سابقا، وسترسل إلى الأندية في هيئة قرارات رسمية.

-انطلاق الدوري الممتاز للموسم المقبل 2020/2021 يوم 24 أكتوبر المقبل.

-انطلاق الموسم المقبل 2020/2021 بالنسبة لباقي الدرجات يوم 31 أكتوبر المقبل.

-ستحدد مواعيد مباريات بكولة الكأس لاحقا حسب أجندة المباريات.

-كل المواعيد السابق نشرها تتوقف أولا على موافقة الحكومة التونسية حسب توجيهاتها وسياساتها لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

-في حالة عدم الموافقة على عودة المباريات في شهر أغسطس المقبل، سيتخذ الاتحاد في حينها القرارات اللازمة للتعامل مع الموقف.

وكان الاتحاد التونسي لكرة القدم قد قدم مقترحات لإعادة الدوري مع بعض الاشتراطات لعدم تفشي فيروس كورونا، من بينها اللعب بدون جمهور، وإقامة ما تبقى من مباريات للدوري في العاصمة التونسية فقط.

الاتحاد التونسي اشترط أيضا إخضاع الفرق للعزل الصحي في فنادق العاصمة حتى انتهاء مباريات المسابقة.

مقترح الجامعة الوطنية التونسية، قوبل برفض ثلاثة أندية. إذ يرفض فريق هلال الشابة مبدأ استئناف المسابقة من الأساس، فيما يرفض فريقي الصفاقسي ونجم المتلوي فكرة خوض كل المباريات في تونس العاصمة.

بطولة الدوري في تونس كانت قد وصلت إلى الجولة 16، ويتبقى 10 جولات على نهاية الدوري المكون من 14 فريقا فقط.

الترجي الرياضي يتصدر المسابقة برصيد 44 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن الصفاقسي صاحب المركز الثاني.

من جهة أخرى، يحتل فريق هلال الشابة -الذي يرفض استئناف المسابقة- المركز التاسع برصيد 18 نقطة، فيما يحتل فريق نجم المتلوي -الذي يرفض تجميع المباريات في العاصمة- المركز الـ14 والأخير برصيد 10 نقاط.

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