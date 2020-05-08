روبيرتسون: ميسي يفعل أشياء لا يمكن لإنسان فعلها.. الأفضل على الإطلاق

قال أندي روبيرتسون مدافع ليفربول إنه نادم على اشتباكه مع ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة خلال مواجهة الفريقين في أنفيلد بدوري الأبطال خلال الموسم الماضي، مشيرا إلى أنه يفعل أشياء في الملعب لا يمكن لإنسان فعلها، وذلك في تصريحاته عبر بودكاست "بيتر كراوتش".

وصرح روبيرتسون: "في كامب نو، أعتقد أنني كنت قادرا على التعامل مع ميسي جيدا، لكنه خرج بهدفين، النتيجة كانت 3-0، والجميع يتحدث عن ميسي".

وأضاف "حينما تختبر نفسك ضد الأفضل وتحاول أن تخرج بشكل جيد، وهو أفضل لاعب على الإطلاق في وجهة نظري، مواجهته بشكل مباشرة صعبة كما تبدو للجميع".

وواصل "حينما تواجهه تفكر دائما، في أنه حسنا نحن لاعبون محترفون ويمكننا التعامل معه".

وأكمل "لكنني أعتقد أن هناك لحظة تخطى ثنائي خط الوسط وأتى يركض نحوي مباشرة، وفكرت في، حسنا اللعنة إنه آت من أجلي الآن".

وتابع "الأشياء التي يفعلها بقدمه مرعبة، أنت بحاجة للتخمين في كل مرة تواجهه".

وأردف "أتذكر أنه كان على الخط في مرحلة ما واعتقدت أنه سيلعب رمية التماس لا مشكلة، لكنه لعبها بطريقة غريبة وانطلق ليدخل الملعب بسرعة وغير اللعب وكنت أفكر في أنه لا يوجد إنسان يمكنه فعل ما يفعله ميسي".

مباراة الذهاب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وبرشلونة انتهت بفوز الأخير بنتيجة 3-0.

وواصل روبيرتسون: "أنا وفابينيو في أنفيلد كنا نراقبه، انتهى بنا المطاف كلانا على الأرض، وقمت بنفش شعر ميسي وأنا أسقط قليلا".

وتابع "لم يكن ميسي سعيدا حيال ذلك، لكنه شيء لن أفعله مجددا بكل تأكيد".

وأردف "الأمر يبدو قلة احترام لأفضل لاعب لعب اللعبة على الإطلاق".

وأتم "كان على الأرض وكنت على الأرض وقمت بالأمر وأنا نادم على ذلك، لكنه شيء يتذكرني الجميع به الآن، وهو ليس أفضل شيء".

ليفربول فاز في لقاء الإياب بنتيجة 4-0 ثم يتوج بطلا لدوري الأبطال للمرة السادسة في تاريخه.

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