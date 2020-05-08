فان جال: رئيس يونايتد شيطان عبقري.. وليفي غادر منزلي في صندوق السيارة

لا ينسى أبدا لويس فان جال، المدرب الأسبق لأياكس وبايرن ميونيخ وبرشلونة، الطريقة التي رحل بها عن مانشستر يونايتد في 2016.

بعد فوزه بكأس الاتحاد الإنجليزي مباشرة، علم الهولندي أن وقته انتهى في قلعة أولد ترافورد.

وقال فان جال في حوار إذاعي هولندي:"ألوم إد وودوارد، رئيسي في مانشستر يونايتد، أكثر من (جوزيه) مورينيو. بالنسبة لي، وودوارد شيطان عبقري".

سارت المفاوضات بشكل سري بين يونايتد ومورينيو، وفوجئ فان جال بإقالته مع ختام موسم 2015-2016 ليبدأ فريق الشياطين الحمر رحلة جديدة مع المدير الفني البرتغالي.

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وكشف فان جال أن توتنام أراده قبل يونايتد، لكن الأخير كان أسرع في المفاوضات.

وأضاف فان جال "دانيل ليفي (رئيس توتنام) جاء منزلي في منطقة نوردفيك وغادر في صندوق السيارة، لأن جاك فان جيلدر (صحفي) كان خارج البيت. استغرق الأمر وقتا طويلا، وحقيقة، لقد أعطى يونايتد فرصة تقديم عرض".

يونايتد كان آخر محطة في مشوار فان جال التدريبي الذي بدأ في 1991، استمر موسمين مع الفريق الإنجليزي وتوج بلقب وحيد.

فاز فان جال بالدوري في هولندا وألمانيا وإسبانيا وحقق لقب دوري أبطال أوروبا في موسم 1994-1995 مع أياكس.

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