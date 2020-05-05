ميرور: رابطة الدوري الإنجليزي تنفي مناقشة فكرة تقليص وقت المباريات

نفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز فكرة تقليص وقت المباريات عن 90 دقيقة حال استئناف المسابقة مرة أخرى، وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

وأشار التقرير إلى أن اقتراح جوردان تايلور رئيس رابطة اللاعبين المحترفين حول تقليص وقت المباريات لم تكن في الحسبان ولم تُطرح حتى على مجلس الإدارة. (طالع المقترح كاملا)

وأوضحت صحيفة "جارديان" البريطانية بدورها في سياق متصل إلى أن مثل تلك المفاوضات حول توقيت المباراة نفسه لم يُطرح من الأساس خلال اجتماع الجمعة الماضية أو سيطرح، كما أنه لم يكن حتى ضمن المقترحات المطروحة لعودة النشاط.

وتستهدف رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز العودة مجددا للنشاط مرة أخرى يوم 8 يونيو المقبل على أن تجرى أول مباراة في الدوري يوم 12 من نفس الشهر.

ويدعم مات هانكوك سكرتير الصحة البريطاني خطة عودة الدوري الإنجليزي الممتاز في حال إذا ما كان من الآمن وقتها للجو العام أن يتم استئناف الموسم.

وصرح هانكوك في وقت سابق قائلا: "أنا منفتح كليا على تلك الخطة، وعودة سباقات الخيول كذلك".

وتابع "أعلم أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز وهيئة السباقات تعمل على عودة النشاط بطريقة آمنة، لكن عامل الأمان يجب أن يكون أساسيا".

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