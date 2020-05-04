مازيمبي لـ في الجول: لا عروض من الأهلي لضم موليكا.. ووكيل اللاعب يوضح سبب تصريحاته

نفى فريديريك كيتينجي المدير الرياضي والمتحدث الرسمي باسم نادي مازيمبي الكونجولي وصول ناديه أي عروض رسمية من الأهلي لضم جاكسون موليكا مهاجم الفريق.

وخرجت بعض التقارير الصحفية مؤخرا لتزعم بتقدم الأهلي بعرض رسمي لـ مازيمبي لضم موليكا، وهو ما نفاه النادي.

وقال المتحدث باسم مازيمبي: "لم يصلنا أي عروض من الأهلي أو غيره من أجل موليكا".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "لسنا منفتحين من الأساس لفكرة التفاوض مع أي فريق من أجل موليكا".

وتابع "موقفنا واضح وأكدنا ذلك في بيان رسمي خلال الفترة الماضية".

وعلى الجانب ذاته نقلت بعض الصحف الإفريقية تصريحات من وكيل موليكا، أشار من خلالها إلى وجود مفاوضات مع الأهلي، فما صحة ذلك؟

واتجه FilGoal.com لـ مولامبا كبوايا ليت وكيل موليكا لمعرفة حقيقة تصريحاته.

وأوضح وكيل موليكا: "تصريحاتي كانت بخصوص ما حدث سابقا وليس في الوقت الحالي".

وشرح "إجابتي كانت بناءً على سؤال بخصوص (هل حدث تفاوض من قبل مع الأهلي أم لا؟) فتحدثت عما حدث من أسابيع ماضية".

وأتم "لا جديد في الوقت الحالي بخصوص موليكا".

وفي وقت سابق، علم FilGoal.com بوجود احتمالية لضم الأهلي مهاجم أجنبي جديد ليجاور أليو بادجي في ظل صعوبة استمرار وليد أزارو مع الفريق بعد نهاية إعارته للاتفاق السعودي.

هذا مع احتمالية استعادة أحد المعارين أحمد ياسر ريان من الجونة أو صلاح محسن من سموحة.

وتجدر الإشارة إلى أن تفكير الأهلي في أي لاعب أجنبي لن يكون سوى بعد معرفة قرار اتحاد الكرة الرسمي بشأن عدد اللاعبين الأجانب في الموسم المقبل.

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ويقدم موليكا أداء كبيرا مع مازيمبي منذ انطلاقته مع الفريق قبل عامين، مسجلا 57 هدفا في 89 مباراة، منهم 14 هدفا في 30 مباراة في دوري الأبطال.

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