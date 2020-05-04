الرجل الثاني – ثلاثية محمد يوسف في الأهلي والفارق بين جوزيه وكارتيرون ولاسارتي

الإثنين، 04 مايو 2020 - 22:53

كتب : رامي جمال وحامد وجدي

الرجل الثاني - محمد يوسف

ينتبه الكل دائما لدور المدرب والخطة التي يلعب بها وطريقته في اللعب وعلاقته مع اللاعبين والجمهور والإدارة.

لكن في الظل هناك رجل ثاني يقوم بكل شيء ومهمته لا تقل أهمية عن أهمية المدير الفني.. إنه المدرب العام الرجل الثاني في أي جهاز فني.

وفي تلك الحلقة من سلسلة "الرجل الثاني" سوف نستعرض مع محمد يوسف مسيرته في الأهلي في مرتين كان فيهما هو المدرب العام ومرة وحيدة المدرب المساعد في عهد مانويل جوزيه.

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الجزء الأول - عهد مانويل جوزيه

من اللاعب الذي كان يعتبره الجهاز الفني مدرب آخر داخل الملعب؟

محمد أبو تريكة

موقف حدث بين اللاعبين ولم تخبره للمدرب من أجل مصلحة الفريق؟

لم يحدث ذلك لأننا نتعامل بشفافية في الأهلي مع كل الأمور ونحاول تفادي المشاكل قبل حدوثها وحتى حال حدوثها فالمدير الفني كان لديه خبرات كبيرة تمكنه من التعامل جيدا مع الأزمات.

قرار اتخذه المدرب وتسببت في تغييره وكان شيئا إيجابيا؟

أقنعته بضم محمد نجبي في موسم 2010-2011 وهو سعد بذلك الرأي بعد فترة.

أكثر شيء استفدت به من جوزيه؟

مانويل جوزيه كان مدرسة كبيرة استفدت منه في كيفية المعاملة النفسية بشكل جيد مع اللاعبين وكيفية تحمل المسؤولية بدلا من إلقاء اللوم على اللاعبين.

أفضل مدرب عملت معه؟

بالتأكيد مانويل جوزيه.

الجزء الثاني – باتريس كارتيرون

من اللاعب الذي كان يعتبره الجهاز الفني مدرب آخر داخل الملعب؟

وليد سليمان

قرار اتخذه المدرب ولم تتفق معه فيه؟

كان كارتيرون معترضا على منح محمد هاني فرصة المشاركة لاعتماده على أحمد فتحي.

فتحي لاعب كبير بالطبع لكن هاني كان يستحق الحصول على فرصة.

قرار اتخذه المدرب وتسببت في تغييره وكان شيئا إيجابيا؟

كنت أرى إننا يجب أن نضم لاعبين للفريق لدعمه وهو كان يسير بالمتاح، لكن في ينايرن حدث ذلك وقمنا بسوق انتقالات قوي.

أكثر شيء استفدت به من كارتيرون؟

قريب للغاية من اللاعبين فهو مميز من الناحية النفسية.

الجزء الثالث – مارتين لاسارتي

من اللاعب الذي كان يعتبره الجهاز الفني مدرب آخر داخل الملعب؟

رمضان صبحي

قرار اتخذه المدرب وتسببت في تغييره وكان شيئا إيجابيا؟

كان يشرك وليد أزارو ولا يعطي صلاح محسن أي فرصة ولكنني ناقشته في ضرورة منح صلاح الفصة.

أكثر شيء استفدت به من لاسارتي؟

التحضير لكل شيء والاهتمام بأدق التفاصيل قبل المباريات.

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