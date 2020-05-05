المهدي سليمان: كنت سأصبح حارس مصر الأساسي لو لعبت للأهلي أو الزمالك.. وتصرفات ناجي غريبة

قال المهدي سليمان حارس مرمى بيراميدز إنه لو كان يلعب في صفوف الأهلي أو الزمالك لأصبح حارس منتخب مصر الأساسي قبل ثماني أو تسع سنوات.

وتحدث المهدي سليمان لقناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "لا أقلق مما يقال عن انضمام شريف إكرامي لبيراميدز".

وواصل "لو انتقلت للأهلي أو الزمالك قبل سنوات لكنت أصبحت الحارس الأساسي لمنتخب مصر".

وأضاف "طالما المنافسة في المران والمباريات فلا توجد أي مشكلة".

وانتقل المهدي سليمان للحديث عن كواليس جمعت بينه وبين أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق حينما عمل الثنائي تحت قيادة هيكتور كوبر.

وقال المهدي سليمان: "كنا سنواجه الأردن ثم ليبيا وقال لي ناجي ستكون أساسيا ضد الأردن وفي يوم المباراة قال لي ستلعب الشوط الثاني وقم بالإحماء جيدا قبل المباراة واستعد بين الشوطين للمشاركة".

وأضاف "فوجئت في المباراة بأنه لا يسمح لي بالإحماء وكلما سألته يقول لي تحلى بالصبر".

وتابع "في الشوط الثاني قال لي محمد الشناوي سنسجل هدفا ونتعادل وستشارك وفي النهاية لم أشارك".

وأكمل "توقعت المشاركة في لقاء ليبيا وقال لي ناجي لماذا أنت حزين وأبلغته إنني حزين للخسارة ضد الأردن وعدم المشاركة وتوقعت مشاركتي ضد ليبيا ولكنني لم أشارك كذلك".

وأضاف المهدي سليمان "في ذلك الوقت وفي الـ15 دقيقة الأخيرة قال لمحمد الشناوي استعد ستلعب في الـ15 دقيقة الأخيرة وقتها كان الشناوي يلعب في بتروجيت قبل الانتقال للأهلي".

وأتم "لكن كوبر رفض وأصر على مشاركة المدافع أحمد مجدي لأن حسام حسن قال لو لن يشارك فلا تضموه لذا كوبر أراد إنهاء المشكلة قبل حدوثها ولم يشارك الشناوي كذلك".

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