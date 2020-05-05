وكيله: قيمة باهر لن تقل عن 200 مليون.. ومن الصعب انتقاله لـ الأهلي أو الزمالك

قال محمد شيحة وكيل أعمال باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي أنه من الصعب انتقاله لأي ناد مصري سواء كان الأهلي أو الزمالك لأن قيمته تصل لـ200 مليون جنيه.

وقال شيحة لقناة "أون تايم سبورتس" اليوم الثلاثاء: "عقد باهر مع الإسماعيلي مستمر لثلاث سنوات مقبلة".

وأضاف "من الصعب أن يبيعه الإسماعيلي لأي ناد مصري ولأن الأندية لن تقدر على دفع القيمة المادية له".

وواصل "بعدما رأينا قيمة انتقال فتحي من الأهلي لبيراميدز فإن قيمة باهر الأصغر في السن ستصل لـ200 مليون جنيه".

وأكمل "باهر يستطيع اللعب من من 10 لـ12 سنة أخرى ويلعب ظهير أيمن وأيسر، وإن وافق الإسماعيلي على بيعه سيكون من الصعب على أي ناد ضمه".

وبسؤاله هل يستطيع بيراميدز ضمه أجاب "بيراميدز أصبح على مقربة من الأهلي والزمالك في ضمه للاعبين والمفاوضات والعروض التي يقدمها لكن الأهلي والزمالك يظلان لهما الأفضلية".

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