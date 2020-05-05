رئيس رابطة اللاعبين المحترفين يطرح فكرة تقليل وقت المباريات قبل استئناف الدوري الإنجليزي

فجر رئيس رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا جوردون تايلور مفاجأة، حيث اقترح تقليل وقت المباريات قبل استئناف النشاط الكروي المنتظر، بعد مرور 52 يوما دون لعب بسبب تفشي فيروس كورونا الذي أصاب أكثر من 128 ألفا في المملكة المتحدة.

وقال تايلور في تصريحات لـ BBC Radio 4: "علينا أن ننتظر ونرى، أتحدث عن المستقبل الذي لا نعرفه. ما نعرفه هو الاقتراحات التي تم وضعها والأفكار للمضي قدما".

وأردف "ربما نستعمل تغييرات أكثر، وربما نقلل مدة الشوط عن 45 دقيقة، ربما يتم اللعب على ملاعب محايدة، هناك الكثير من الأمور والاحتمالات. نريد الحفاظ على نزاهة المسابقة، وهذا الأمر يندرج تحته لعب مباريات على أرض كل فريق وخارجها، والحفاظ على نفس قوام الفريق قبل إيقاف النشاط".

وشدد "سنرى آراء اللاعبين والمدربين للخروج برؤية نهائية. الأمر الأهم هو استكمال الموسم بشكل يحفظ سلامة الجميع".

ويأمل تايلور في استئناف الدوري في منتصف يونيو المقبل، مثلما يقترح مشروع استئناف الدوري الإنجليزي.

قواعد الدوري الإنجليزي تنص على أنه يجب أن يصوت 14 من أصل 20 ناديا يجب أن يصوتوا بالإجماع حتى يتم استئناف الدوري وحاليا لم يصل بعد العدد إلى ذلك الرقم.

وستجتمع أندية الدوري الإنجليزي الـ20 هذا الأسبوع من أجل استئناف الدوري والذي قد يُلعب في 8 إلى 10 ملاعب محايدة بدون جماهير، وحاليا عدد الموافقين على استئناف الموسم 12 فريقا فقط وهو عدد أقل من النسبة التي قد تمرر القرار.

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