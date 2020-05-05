رئيس رابطة اللاعبين المحترفين يطرح فكرة تقليل وقت المباريات قبل استئناف الدوري الإنجليزي

الثلاثاء، 05 مايو 2020 - 11:36

كتب : FilGoal

جوردون تايلور رئيس رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا

فجر رئيس رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا جوردون تايلور مفاجأة، حيث اقترح تقليل وقت المباريات قبل استئناف النشاط الكروي المنتظر، بعد مرور 52 يوما دون لعب بسبب تفشي فيروس كورونا الذي أصاب أكثر من 128 ألفا في المملكة المتحدة.

وقال تايلور في تصريحات لـ BBC Radio 4: "علينا أن ننتظر ونرى، أتحدث عن المستقبل الذي لا نعرفه. ما نعرفه هو الاقتراحات التي تم وضعها والأفكار للمضي قدما".

وأردف "ربما نستعمل تغييرات أكثر، وربما نقلل مدة الشوط عن 45 دقيقة، ربما يتم اللعب على ملاعب محايدة، هناك الكثير من الأمور والاحتمالات. نريد الحفاظ على نزاهة المسابقة، وهذا الأمر يندرج تحته لعب مباريات على أرض كل فريق وخارجها، والحفاظ على نفس قوام الفريق قبل إيقاف النشاط".

أخبار متعلقة
ميرور: حرب أهلية في الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب عودة المسابقة الكل في انتظار بوريس جونسون.. عودة الدوري الإنجليزي في الميزان قبل خميس الحسم 8 فرق ترفض استكمال الدوري الإنجليزي لعدم تكافؤ الفرص

وشدد "سنرى آراء اللاعبين والمدربين للخروج برؤية نهائية. الأمر الأهم هو استكمال الموسم بشكل يحفظ سلامة الجميع".

ويأمل تايلور في استئناف الدوري في منتصف يونيو المقبل، مثلما يقترح مشروع استئناف الدوري الإنجليزي.

قواعد الدوري الإنجليزي تنص على أنه يجب أن يصوت 14 من أصل 20 ناديا يجب أن يصوتوا بالإجماع حتى يتم استئناف الدوري وحاليا لم يصل بعد العدد إلى ذلك الرقم.

وستجتمع أندية الدوري الإنجليزي الـ20 هذا الأسبوع من أجل استئناف الدوري والذي قد يُلعب في 8 إلى 10 ملاعب محايدة بدون جماهير، وحاليا عدد الموافقين على استئناف الموسم 12 فريقا فقط وهو عدد أقل من النسبة التي قد تمرر القرار.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا

مازيمبي يرد عبر في الجول على تقارير عرض الأهلي لضم موليكا

وكيله: قيمة باهر المحمدي لن تقل عن 200 مليون جنيه

تحت الأضواء – نادر السيد يفتح النار على أحمد ناجي والحضري

الرجل الثاني – ثلاثية يوسف في الأهلي

المهدي سليمان: كنت سأصبح حارس مصر الأساسي لو لعبت للأهلي أو الزمالك.. وتصرفات ناجي غريبة

الدوري الإنجليزي جوردون تايلور
نرشح لكم
أخر الأخبار
بعد إعلان وفاته بـ4 سنوات.. لاعب شالكه السابق حي يرزق وزوجته متهمة بالاحتيال 13 دقيقة | أوروبا
حوار في الجول – لاعب منتخب غانا السابق يسترجع ذكرياته العديدة مع مصر ومونديال 2010 57 دقيقة | إفريقيا
إثيوبيا وليبيريا يلغيان الموسم المحلي دون تحديد بطل أو هابطين ساعة | إفريقيا
تشافي: تدريب برشلونة حلم.. ولماذا قد لا يكون مهاجم الفريق القادم ماني أو أوباميانج ساعة | أوروبا
الإسماعيلي يعلن التجديد مع محمد الشامي لموسمين إضافيين 2 ساعة | الدوري المصري
رئيس رابطة اللاعبين المحترفين يطرح فكرة تقليل وقت المباريات قبل استئناف الدوري الإنجليزي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
صفقات سقطت سهوا – أكويلاني إلى ليفربول ويوفنتوس.. موهبة رائعة أوقفتها الإصابات 2 ساعة | حكايات في الجول
فتح الله: هذه هي عظمة جمهور الزمالك.. وبيراميدز ملتزم بقرار الدولة بخصوص الدوري 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تنس - على خطى شقيقه.. إيقاف لاعب مصري مدى الحياة بسبب الفساد والتلاعب بالنتائج 2 حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ النقاز في السجن.. وخطوة من النجم الساحلي تجاه اللاعب 3 أوناجم: أعتذر لجماهير الزمالك 4 الجنايني: إعطاء اللقب للمتصدر وإلغاء الدوري؟ بدأنا بشروط ونرغب في استكمالها
قد ينال إعجابك