تحت الأضواء – نادر السيد لـ في الجول: ناجي أسوأ مدرب في مسيرتي.. والحضري كان يغار مني

هنا أخبرنا نجوم الكرة إما أن تخبرنا بالحقيقة أو ترفض الإجابة على السؤال نريد حقيقة ما حدث وما تشعر به فقط.

الحلقة الرابعة في سلسلة نجم تحت الأضواء على FilGoal.com ستكون مع حارس الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق نادر السيد.

أسوأ موسم لك؟

2005-2006 في الأهلي لأنني بسبب عدم المشاركة ابتعدت عن الانضمام لمنتخب مصر.

أسوأ مدرب؟

أحمد ناجي إذ أنه كان يرفض تواجدي في الأهلي والإدارة هي من اتخذت قرارا بضمي للفريق ولم يستطع الممانعة.

مانويل جوزيه كان يسمع عن نادر السيد ولكنه لم يراني كثيرا.

أتذكر في كأس العالم للأندية في اليابان في أول مباراة أشارك فيها عانيت من شد خفيف في عضلة السمانة.

وفي المران الخفيف ناجي قام بتصرف غريب بعدما قام بتدريبي بشكل قوي من بينه القفز رغم أن المران كان خفيفا وهو يعرف معاناتي من شد عضلي.

لفت نظره أن هذا المران خفيف وكان يقول لي دائما إنه من صنع عصام الحضري وكان دائما يدافع عن الشيء الذي بناه.

كان ناجي يقول الحضري في أفضل حالاته وأنا انتقلت للأهلي وأنا في أفضل حالاتي لقد انتقلت للأهلي وأنا الحارس الأساسي لمنتخب مصر.

عندما انتقلت للأهلي اعتقد ناجي إنني سأفتعل المشاكل حينما لا أشارك في المباريات وبعد خمس أو ست مباريات قال لي متى سترحل؟

شعرت بالاستغراب من حديثه وقلت له لدي تعاقد هنا مستمر لثلاث سنوات لماذا أرحل؟ وكيف تقول لي ذلك؟

أنا هنا لا أتحدث عن شخصية ناجي ولكن عن شخصية مدرب لم تكن عادلة معي.

أسوأ مدافع زاملته؟

مدافع كان في الدوري اليوناني في فريق أكراتيتوس حينما لعبت هناك لكن لا أتذكر اسمه حاليا.

أفضل هدف سكن مرماك؟

هدف مصطفى حجي لاعب منتخب المغرب في كأس أمم إفريقيا 1998.

لاعب شعرت إنه يغير منك؟

عصام الحضري، في كأس أمم إفريقيا 1998 وبعد الفوز على موزمبيق لم يكن يرغب في المشاركة في المران لعدم اختياره للعب بشكل أساسي.

مدربنا محمود الجوهري كان سيتخذ قرارا بترحيله من المعسكر بسبب تصرفاته ولكن تم حل المشكلة.

ولكن عقب نهاية المباراة الثانية أصبح شعوره بالضيق يتزايد وكان يريد لعب المباراة الأخيرة في دور المجموعات ضد المغرب.

الحضري كان دائما كذلك.

أضعف فريق واجهته؟

منتخب ناميبيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2002 وأتذكر إننا واجهناهم في الإسكندرية.

تصرف خسرك؟

الاعتزال في عام 2008 كنت أستطيع المواصلة.

لاعب تحداك؟

دائما كان هناك تحد خاص بيني وبين وليد صلاح الدين لاعب الأهلي كان لاعبا ذكيا للغاية ومن أفضل اللاعبين في تاريخ مصر.

في مباريات القمة بين الأهلي والزمالك كان بيننا تحد خاص داخل الملعب عن طريق التمريرات والانفرادات والتسديدات وهل سأتصدى له أم لا.

أتذكر في لقاء القمة عام 1994 انفرد بي ولعب هو على ذكائي وسدد الكرة عكس تجاهي ولكنني توقعت قراره وتصديت للكرة.

رهان خسرته؟

اللعب للأهلي للحفاظ على مكاني في منتخب مصر، لا أتحدث عن كيان الأهلي هنا فهو ناد كبير ولكنني أتحدث عن الظروف التي لم تساعدني على اللعب وكانت تجربة غير موفقة.

رهان فزت به؟

اللعب لنادي جولدي عام 2002 وهو ناد صغير والنجاح معه.

"خلّصت عليا" لمن قلتها؟

لنفسي لأنني لم أحارب على الاستمرار في الملاعب.

لو لم تكن لاعب كرة ماذا كنت ستصبح؟

أحب أن أكون شرطي.

موقف غريب تعرضت له؟

مع الزمالك كنا نواجه ستنشري ستورز النيجيري عام 1993 قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا وخرجنا بعد نهاية اللقاء تحت إلقاء قنابل مسيلة للدموع.

قبل أن ننهي حديثنا أود القول إن ما أحكيه هو مجرد تاريخ حدث بالفعل ولا أحمل أي ضغينة تجاه أي شخص.

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