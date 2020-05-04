فرج عامر يفسر لـ في الجول لماذا تغير موقف سموحة بشأن إلغاء الدوري

فسر محمد فرج عامر رئيس سموحة تغير موقفه من المطالبة بإلغاء الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز إلى تأييد استئناف البطولة.

وقال عامر لـFilGoal.com:"القرار في النهاية بيد الدولة، وسموحة يقف بجانب قرار الدولة بكل تأكيد".

وواصل "لا نريد أن نكون أداة ضغط على الدولة في ظل هذه الطروف الصعبة".

واستمر "انضممنا للأندية المطالبة بإلغاء الدوري من أجل محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري، لكننا تراجعنا في الخطاب الذي أرسلناه إلى رابطة الأندية الـ14 حتى لا نكون وسيلة ضغط على الدولة".

وأتم "إضافة إلى أن الفريق يمكنه التأهل لبطولة قارية إذا استؤنف الدوري".

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وكشف مصيلحي في وقت سابق أسماء الأندية الرافضة لاستئناف البطولة ومنها سموحة. (التفاصيل)

لكن بعدها نشر النادي السكندري بيانا عبر حسابه الرسمي أعلن فيه تأييده لاستئناف البطولة التي توقفت في مارس الماضي. (التفاصيل)

ويسعى الاتحاد المصري لكرة القدم لاستئناف الدوري لكن يداهمه الوقت، في ظل تفشي فيروس كورونا.

وناقش الاتحاد الإجراءات الطبية اللازمة لعودة المباريات والملاعب المقترحة لاستضافة المنافسة وحدد موعدا مبدئيا لاستئناف الفرق تدريباتها، لكن لم يقرر شيئا بعد.

وفي ظل تفشي فيروس كورونا اضطرت دول لإلغاء البطولات المحلية منها فرنسا وهولندا وبلجيكا.

ولم يقرر بعد الاتحاد ماذا سيفعل بشأن البطل والمتأهلين لبطولة قارية والهابطين إذا أُلغي الدوري.

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