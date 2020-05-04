أمير مرتضى لـ في الجول: أولمبياكوس طلب ضم بنشرقي؟ عروض في الصحافة

الإثنين، 04 مايو 2020 - 15:26

كتب : أحمد شوقي صلاح

لاعبو الزمالك يحتفلون بهدف أشرف بنشرقي في الترجي

نفى أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة في نادي الزمالك تلقيه أي عروض رسمية لنجمه المغربي، أشرف بنشرقي، من أولمبياكوس اليوناني.

أشرف بنشرقي

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال أمير مرتضى لـFilGoal.com: "لم يصلنا أي عروض لأعلق أو أرد عليها".

وأردف "كلها عروض في الصحافة فقط لا غير".

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وكانت تقارير صحفية قد أشارت لتقدم النادي اليوناني الذي يلعب له أحمد حسن "كوكا" عرضا لضم بنشرقي من الزمالك.

بنشرقي (25 عاما) يلعب في الزمالك منذ مطلع الموسم الحالي، وقاده بالفعل للتتويج بكأس مصر، وكأس السوبر الإفريقي، وكأس السوبر المصري، بالإضافة إلى الوصول لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويمتلك بنشرقي سوى 8 مباريات دولية في رصيده مع منتخب المغرب.

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