لايف في الجول - ياسر المحمدي: جوزيه لم يكن ليشرك ميسي لو انضم لـ الأهلي

الإثنين، 04 مايو 2020 - 16:44

كتب : FilGoal

حسين ياسر

يرى حسين ياسر المحمدي لاعب الأهلي والزمالك السابق أنه لم يحظ بفرصة المشاركة مع الأول بسبب اعتماد المدرب مانويل جوزيه على لاعبين معينين.

وحل المحمدي ضيفا على FilGoal.com في بث حي عبر إنستجرام وقال:"جمهور الأهلي عاملني أفضل معاملة حتى وأنا على الدكة، زملائي كانوا يستغربون هذا الأمر رغم عدم مشاركتي كثيرا".

وأضاف "لا أنسى الـ20 دقيقة التي شاركت فيها مع الأهلي ضد روما لأنها كانت بدايتي في مصر أمام جمهور كبير، الجمهور كان سعيدا بلمساتي حينها وكانت ضربة بداية جيدة".

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وأردف "كنت سعيدا بوجودي وسط هذا الجيل العظيم في الأهلي، كانوا إضافة لي وكنت أتمنى أن أكون إضافة لهم. أكثر مكان تدربت فيه بجدية وعزيمة وروح كان الأهلي رغم أنني لعبت أقل من المتوقع".

واستمر "جوزيه كان لديه مجموعة من اللاعبين يعتمد عليها، لو كانوا ضموا له (ليونيل) ميسي لم يكن سيشركه، هذا الأمر تسبب في تكدس كثير من النجوم على الدكة".

وواصل "حاولت بقدر الإمكان الخروج من الأهلي والأمر كان صعبا، حاولت بكل الطرق، وكان هناك ضغطا كبيرا من ناحيتي، ليس لأنني أكره الأهلي ولكن في وقتها كان يجب علي البحث عن مكان لألعب، كل من كان يقابلني كان يقول لي إنني ظُلمت في الأهلي. جزء مما حدث في الأهلي لي وعدم مشاركتي هو الخلاف بين الإدارة وجوزيه، والسبب الآخر هو هتاف الجمهور المستمر لي".

وأتم "طلبت من إدارة الأهلي الرحيل دون أن أخبرهم بوجود عرض من الزمالك. مشكلة جوزيه الكبيرة كانت العند، عندما يجد الجمهور يهتف لي لم يكن يشركني لأنه لم يكن يحب أن يفرض عليه أي أحد أي لاعب. سمعت عندما كنت في الأهلي إن صفقة ضمي تمت دون علم جوزيه".

على مدار موسم ونصف شارك المحمدي في 13 مباراة فقط بالدوري مع الأهلي، ليقرر الرحيل إلى الزمالك في يناير 2010.

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