محمد يوسف: لماذا طلب فتحي مهلة من الأهلي بعد اتفاقه مع بيراميدز؟

يرى محمد يوسف لاعب ومدرب الأهلي الأسبق أن أحمد فتحي، الذي سينضم إلى بيراميدز بعد ختام الموسم الجاري، أخطأ في حق الأهلي أثناء التفاوض حول تجديد عقده.

وقال يوسف عبر البرنامج الإذاعي (وان تو):"من حق أحمد فتحي البحث عن فرصة أخرى مثلما يحق للنادي الاستغناء عن لاعب، ولكن الكيان له حق علينا، لابد من تذكر أي موقف أو رد للجميل للمكان الذي حقق معه إنجازات وبطولات على مدار 11 عاما".

وأضاف "كنت أتمنى أن يخرج فتحي من الباب الكبير، ما أغضبني أن لديه عرض آخر ويعلم تماما سقف المبالغ المالية في الأهلي، إذن لماذا التفاوض وطلب مهلة يومين للرد، إنها خطوة غير جيدة وأغضبت جماهير النادي".

واستطرد محمد يوسف "طالما أن اللاعب أتم اتفاقه مع ناد آخر، فليبلغ ناديه الحالي بحقيقة الأمر وأنه يريد اللعب في مكان آخر دون ضغوط، لابد من احترام النادي الذي حققت معه بطولات".

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وواصل "أحمد فتحي قدم الكثير، وكل المدربين اعتمدوا عليه بشكل أساسي باستثناء ريني فايلر في الموسم الحالي، إنه لاعب ممتاز فنيا وبدنيا وسلوكيا".

ووجه يوسف رسالة عامة، قائلا:"الانتماء في كرة القدم يتراجع كثيرا مع مرور الوقت، لقد رفض محمد أبوتريكة عرضا ألمانيا مغريا، وتنازل عن الاحتراف إرضاء لرغبة جماهير الأهلي في استمراره".

وأتم تصريحاته "كلنا نحب المال، ولكن لابد من إدارة الأمور بطريقة صحيحة، فالموضوع ليس ماديا فقط لأن حب الجماهير مهم جدًا".

وأبدى يوسف رأيه في موقف الأهلي من لاعبه حسام عاشور بالقول:"اللاعب فوجئ بقرار لجنة التخطيط بالأهلي، لقد كان في حساباته أنه سيجلس للتفاوض حول مدة التعاقد أو المقابل المادي، لذا فهو معذور، ولابد من منحه مهلة للتفكير قبل اتخاذ قراره النهائي".

وفضل فتحي الاكتفاء بما قدم مع الأهلي وأعلن انتقاله إلى بيراميدز، بينما رفض الفريق الأحمر تجديد عقد عاشور وعرض عليه العمل في النادي.

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