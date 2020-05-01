محمد مصيلحي يكشف بالأسماء: 13 ناديا لا يريدون استكمال الدوري

الجمعة، 01 مايو 2020 - 00:39

كتب : FilGoal

مصيلحي

كشف محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري عن وجود رغبة من 13 ناديا في عدم استكمال الدوري الممتاز في ظل توقف النشاط الكروي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال مصيلحي لقناة "أون تايم سبورتس" اليوم الجمعة: "منذ 50 يوما توقف الدوري ولم يجلس معنا اتحاد الكرة ليحدد موقف الدوري".

وواصل "مازال أمامنا ما تبقى من شهر رمضان ثم عيد الفطر ولم يتحدث معنا أي شخص ونريد الاجتماع بعمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة".

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وأضاف "أنشأنا مجموعة لرؤساء الأندية عبر تطبيق واتساب للنقاش حول أراء الكل بشأن استكمال الدوري وتتضمن المجموعة تواجد محمود الخطيب ومرتضى منصور كذلك".

وأكمل مصيلحي "الأندية التي لا تريد استكمال الدوري هم الزمالك والاتحاد والإسماعيلي والمصري وسموحة وطنطا ووادي دجلة ومصر المقاصة وحرس الحدود والجونة وأسوان وطلائع الجيش ونادي مصر".

وأردف "الإنتاج الحربي طلب الرد علينا يوم الإثنين المقبل بعد اجتماع مجلس الإدارة".

وحسبما صريح مصيلحي فهناك أربعة أندية لم تفصح عن رأيها حتى الآن هم الأهلي وإنبي وبيراميدز والمقاولون العرب.

وأتم "نريد حتى الاجتماع بوزير الرياضة أشرف صبحي لاطلاعه على ما نريد، كل ما نرغب فيه فتح حالة من الحوار وحال استكمال الدوري كيف سوف نستكمله".

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