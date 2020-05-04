يميل مسؤولو نادي مصر للمقاصة لعدم استكمال منافسات الموسم الجاري من الدوري المصري الممتاز الذي توقفت مبارياته منذ مارس الماضي بعد تفشي فيروس كورونا.

وقال بكري سليم المدير التنفيذي لنادي المقاصة:"إلغاء الدوري هو الحل الأمثل، هذه ليست أول مرة لا تسمح الظروف باستكمال المسابقة".

وأضاف عبر قناة الزمالك "بطولة الدوري لا تساوي حياة إنسان، فإذا حدثت مصيبة من يتحملها؟".

وتابع "الأندية كلها تعاني ماليا، وأطالب الحكومة ممثلة في وزارة الرياضة بوقفة جادة مثلما دعمت وزارات أخرى شركات السياحة وغيرها من المؤسسات".

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وأتم "نحتاج لقرض من وزارة الرياضة لصرف رواتب العاملين، وليكن الأمر (سلفة) يردها النادي من مستحقاته المالية لدى اتحاد الكرة والشركة الراعية".

ولا يزال الاتحاد المصري لكرة القدم يدرس كيفية استئناف النشاط الرياضي وضعت اللجنة الطبية به إجراءات لابد من اتباعها في حال عودة المباريات. (التفاصيل)

وتتفق أندية مع المقاصة في ضرورة إلغاء الموسم، بينما ترغب أخرى في استئنافه، ومع مرور الوقت تزداد صعوبة استكمال مع تبقى من مباريات الدوري المصري.

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