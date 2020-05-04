اختفوا في ظروف غامضة - ماندو حجازي.. بديل رباعي الأهلي الذهبي الذي اعتزل في الـ23

إذا كنت متابعا جيدا للأهلي في الفترة من 2004 وحتى 2007 ستعرف هذا الاسم رغم عدم ظهوره كثيرا مع الفريق الأول.

كيف لمهاجم شاب يبدأ مسيرته الكروية أن يشارك في المباريات مع الأهلي وخط الهجوم يضم عماد متعب وفلافيو وأسامة حسني وأحمد بلال وغيرهم من النجوم.

لذلك كانت فرصة محمد إبراهيم حجازي للظهور في خط هجوم الأهلي صعبة للغاية.

ورغم ذلك ظهر في عدة مباريات مع الفريق سواء في كأس مصر أو في الدوري بعد حسم المسابقة.

ماندو حجازي.. كما عرفته جماهير القلعة الحمراء عندما كان لاعبا للأهلي، وهو أيضا نجل الكاتب الصحفي الشهير إبراهيم حجازي.

اختفوا في ظروف غامضة.. سلسلة يقدمها لكم FilGoal.com يوميا في شهر رمضان عن مجموعة من لاعبي الأهلي والزمالك الذين انضموا لقطبي الكرة المصرية ولم يحالفهم الحظ في المشاركة، وبعد الرحيل اختفوا تماما عن أعين جماهير كرة القدم في مصر.

ليعود FilGoal.com ويلقي عليهم الضوء ويسرد لكم قصتهم مع كرة القدم وأين اختفوا بعد الرحيل عن الأهلي والزمالك وأين هم الآن.

وضيف هذه الحلقة هو ماندو حجازي مهاجم الأهلي السابق.

وتواصل FilGoal.com مع ماندو حجازي للحديث عن طريقة انضمامه للأهلي وكواليس الفترة التي قضاها مع القلعة الحمراء وماذا فعل بعدما رحل عن الفريق وأسباب اعتزاله كرة القدم في سن مبكر.

وكل ما يلي جاء على لسان ماندو حجازي في حواره مع FilGoal.com.

البداية

"بدأت ممارسة كرة القدم في نادي المعادي وسجلت 120 هدفا في 3 مواسم وكان يتابعني بدر رجب وضياء السيد، وكنت دائم الانضمام لمنتخبات الناشئين ومن هنا جاء انتقالي إلى الأهلي".

"انتقلت إلى الأهلي في 2003 وتألق مع فرق الناشئين والشباب لذلك تم تصعيدي إلى الفريق الأول بعد متابعة مانويل جوزيه لي".

"وفي عام 2005 وجدت نفسي ضمن قائمة أسماء اللاعبين المسافرين إلى الدنمارك لحضور معسكر الإعداد قبل الموسم الجديد، وهناك وصلني عرضا من نادي ميتدلاند الدنماركي وكنت قريبا من الرحيل عن الأهلي لكن حسام البدري طلب استمراري ورفضت العرض، لكن بعد ذلك الأمور لم تسر بالطريقة التي كنت أتمناها".

"عندما تم تصعيدي للفريق الأول كان مركز رأس الحربة مدجج بالأسماء الكبيرة مثل الرباعي عماد متعب وفلافيو وأسامة حسني وأحمد بلال، لذلك كان من الصعب حصولي على فرصة للمشاركة رغم أنني لعبت الكثير من المباريات الودية".

"هذه الفترة كان من الصعب على أي مهاجم صغير أن يشارك مع الأهلي، وربما لو تواجدت في فترة أخرى مثلا في عام 2009 عندما كان هجوم الأهلي مكون من عماد متعب ومحمد فضل ومحمد طلعت بعد رحيل فلافيو وبلال كنت سأحصل على فرصة للمشاركة".

الرحيل عن الأهلي

"لذلك قررت الرحيل عن الأهلي وذهبت إلى بلجيكا ولكني واجهت سوء حظ غريب".

"هناك تعرضت لسلسلة من الإصابات التي أبعدتني عن الملاعب لفترات طويلة، رغم أنني كنت أبلغ من العمر 23 عاما".

"الأطباء في ألمانيا أخبروني بأن عودتي للملاعب مرة أخرى لن تكون سهلة ولن أعود كما كنت عليه قبل الإصابة، لذلك قررت الاعتزال".

بعد الاعتزال

"قررت تأجيل العمل في التدريب بسبب انشغالي في أعمالي الخاصة في الوقت الحالي، وأحافظ على صداقتي مع لاعبي الأهلي حتى الآن".

"الأهلي منذ عام 2004 وحتى 2013 كان يضم أفضل الأجيال في التاريخ، لأن كل القائمة كانت على قلب رجل واحد والجميع كان يلعب من أجل الأهلي ويقاتل لإسعاد جماهيره دون الحديث عن المال أو أي أمور أخرى".

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