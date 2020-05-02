سموحة يؤيد استئناف الدوري

السبت، 02 مايو 2020 - 15:49

كتب : FilGoal

هدف سموحة في شباك الأهلي

يؤيد سموحة استئناف بطولة الدوري المصري الممتاز إذا سنحت الفرصة، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة الجميع.

ونشر الفريق عبر حسابه الرسمي بيانا قال فيه إن محمد فرج عامر رئيس النادي يدعم استئناف النشاط الرياضي.

وفي ظل توقف مباريات كرة القدم في مصر منذ مارس الماضي، ومع تفشي فيروس كورونا وعجز المسؤولين عن تحديد موعد لاستئناف النشاط، طالبت أندية بإلغاء الموسم.

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وقال محمد مصيلحي رئيس الاتحاد إن هناك 13 ناديا يرغبون في إلغاء البطولة. (التفاصيل)

ومع انتهاء الدور الأول فقط من الدوري، سيواجه الاتحاد المصري لكرة القدم تحديا قويا إذا أراد استئناف البطولة في ظل ضيق الوقت، خاصة أن الموسم المقبل منتظر أن يبدأ في أغسطس أو سبتمبر.

ويحتل سموحة المركز السادس في ترتيب الدوري ورصيده 25 نقطة بعد خوضه لـ18 مباراة.

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