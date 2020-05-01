أنييلي: يوفنتوس لديه نية راسخة باستئناف وإنهاء الموسم الجاري

الجمعة، 01 مايو 2020 - 15:10

كتب : FilGoal

أندريا أنييلي

أعلن أندريا أنييلي رئيس يوفنتوس نية فريقه لدعم فكرة استئناف الموسم الجاري بشكل كامل، مشددا على دعم عمل رئيس رابطة الدوري الإيطالي باولو ديل بينو.

وصرح أنييلي وفقا لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية عقب الاجتماع الطارئ يوم الجمعة: "أدعم بشكل كامل النية المعلنة بالإجماع لاسئتناف الموسم الجاري ودعم عمل الرئيس ديل بينو".

وواصل "أنتهز تلك الفرصة كذلك لتوضيح شيئ واحد".

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وأكمل "تعلمون جميعا أنني لست شخصا يتحدث بكثرة مع الإعلام، أفضل الصمت، ربما تسبب ذلك في تصدير صورة خاطئة عن رغبة يوفنتوس".

واسترسل "حسنا، أوضح وبشدة أن يوفنتوس لديه رغبة راسخة وتامة لإنهاء الموسم الجاري".

وأتم "بداية من التدريبات يوم 18 مايو مرورا باستكمال الموسم في يونيو، ستكون هناك طرقا وأوقاتا لإنهاء الموسم، ونحترم التوجيهات التي أوضحها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم واتحاد الأندية الأوروبية".

رابطة الدوري الإيطالي، أعلنت في بيان يوم الجمعة، عن نية الأندية الـ20 في استئناف الموسم الجاري. (طالع التفاصيل)

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