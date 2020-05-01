أمير مرتضى: والدي لم يطلب إشراك لاعب بعينه من قبل.. ومستحيل الوقوف أمامه في انتخابات الزمالك

تحدث أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم في نادي الزمالك عن رحيل محمد إبراهيم عن صفوف النادي.

محمد إبراهيم النادي : مصر للمقاصة الزمالك

وعلق محمد إبراهيم في وقت سابق أن إدارة النادي كانت تطالب بإبعاده عن المباريات (طالع التفاصيل).

وقال أمير مرتضى "محمد إبراهيم مُقتنع أن هناك من يكرهه في النادي ولا يريد وجوده".

وتابع "أقسم بالله مرتضى منصور لم يطلب إشراك لاعب بعينه أو تحدث معي بالمنزل حول الأمر منذ أن توليت عملي في النادي".

وأضاف عبر أون تايم سبورتس 2 "اجتمعت معه وحازم إمام عندما توليت المهمة، قلت لهم شئنا أم أبينا سنعمل معنا هذا الموسم وسمعت أنكم لا تساعدون المديرين الفنيين وتفتعلون المشاكل لكنني سأنسى كل شيء وأعدت لهم 25% خُصمت من قيمة الموسم السابق، وأمامكم الملعب لإثبات أنفسكم".

وواصل "حازم إمام تقبل الأمر بشكل كبير رغم المنافسة في مركزه ولم يفتعل مشاكل رغم ضغوط كريستيان جروس عليه".

وأكمل "في نفس الوقت كان الصراع بين يوسف أوباما الذي لم يحصل على حقه جماهيريا وإعلاميا ويلعب في أكثر من مركز بنفس الكفاءة وكيف لا يكون في منتخب مصر؟ وتفوق على أيمن حفني ومحمد إبراهيم وحتى الآن لا زال يلعب".

وأردف "إبراهيم شعر بالضيق رغم حصوله على أكثر من فرصة، إذ طلب الرحيل عقب أحد المباريات في غرفة الملابس في يناير الماضي، وكريستيان جروس وافق على الفور".

وتحدث عن إيقاف اللاعب الموسم الماضي "تلك المرة الوحيدة الذي تعرض فيها محمد إبراهيم للإيقاف بعد مشكلة مع جروس وشعر اللاعبين بالضيق منه وقت الخسارة من جورماهيا في الكونفدرالية إذا لم يسافر مع الفريق لكينيا".

وأكمل "حينها شارك مع فريق 97 وخسرنا المباراة، وعقب العودة من كينيا سأله جروس عن سبب الخسارة رغم وجوده، فرد عليه (ما أنا سمعت أن الزمالك خسر في كينيا 4) وعقب اعتذاره عاد للمشاركة".

وتابع "لم يكن لديه رغبة في البقاء، وأغلب حديثه عن تدخل الإدارة في عدم مشاركته، وهو ما لم يحدث".

وأضاف "كان يشارك على فترات وأوباما كان الأساسي بسبب مجهوده ولم تتدخل الإدارة من أجل مشاركته، إذا لم يكن لدينا الرغبة في بقاءه لم نكن لنحل أزمته مع ناديه السابق ونساهم في علاجه والسفر إلى ألمانيا 3 مرات من قِبل إدارة النادي".

واختتم حديثه في هذا السياق "في نهاية الموسم عرفنا أنه وقع لمصر للمقاصة قبل أن نبيعه ولا يصح أن يقول ما قاله".

رئاسة النادي

وعن إمكانية ترشحه لتولي مهمة رئاسة نادي الزمالك في الوقت الحالي رد قائلا: "في الوقت الحالي لا أفكر في دخول مجلس الإدارة قد أفكر في الأمر مستقبلا، لدي القدرة على قيادة الزمالك كرئيس، لكن مستحيل أقف أمام مرتضى منصور".

وتابع "ليس لدي ما يمنع للترشح لانتخابات اتحاد الكرة، هناك ملفات تحتاج للدراسة، وسأعمل لصالح كل الأندية سواء أهلي أو زمالك أو إسماعيلي وحتى الأندية الصغيرة التي تصعد من الدرجات الأدنى".

وأضاف "لا أود دخول انتحابات مجلس إدارة الزمالك القادمة، اتفقت مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى أن تكون الدورة القادمة هي الأخيرة في الزمالك".

وأكمل "أريد لنا الحصول على الراحة والابتعاد عن الضغوط وهناك ظروف تغيرت".

وأتم "توريث في النادي؟ إدارة الزمالك شرف، لكن الضغوط كبيرة للغاية، فكرت أكثر من مرة في الرحيل".

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