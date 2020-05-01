أمير مرتضى: أعطيت مكافآت لـ كهربا من جيبي الخاص.. وصرف "شيك" بعد هروبه

صرح أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم في الزمالك، عن تحمله بعض الأعباء المالية داخل النادي.

محمود كهربا النادي : الأهلي الزمالك

وصرّح أمير مرتضى عبر أون تايم سبورتس 2: "كنت أعطي مكافآت مالية لبعض اللاعبين من جيبي الخاص، من ضمنهم كهربا، الهدف بـ 75 ألف جنيه، والتمريرة الحاسمة بـ 50 ألف جنيه، هذا بخلاف مكافآت لائحة النادي".

وأضاف: "كهربا صرف أحد الشيكات البالغ قيمتها 75% بعد هروبه".

وأكمل: "أتحمّل الكثير من المصاريف المالية من جيبي الخاص داخل النادي، لدرجة أن مرتضى منصور لا يعرف أحيانا بالأمر، حدث الأمر مع مرتبات مدربين وأقساط لاعبين وملابس للفريق".

وأتم: "ذات مرة صرفت لـ أحمد حمودي مبلغ مليون جنيه من جيبي الخاص لأنه لم يتقاض النصف الثاني من مقدم عقده وهدد بالفسخ، ميدو كان مدرب الفريق وقتها وقال لي: أنت مجنون".

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