أمير مرتضى: أعطيت مكافآت لـ كهربا من جيبي الخاص.. وصرف "شيك" بعد هروبه

الجمعة، 01 مايو 2020 - 01:56

كتب : FilGoal

احتفالات الزمالك بالفوز بالسوبر المصري

صرح أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم في الزمالك، عن تحمله بعض الأعباء المالية داخل النادي.

محمود كهربا

النادي : الأهلي

الزمالك

وصرّح أمير مرتضى عبر أون تايم سبورتس 2: "كنت أعطي مكافآت مالية لبعض اللاعبين من جيبي الخاص، من ضمنهم كهربا، الهدف بـ 75 ألف جنيه، والتمريرة الحاسمة بـ 50 ألف جنيه، هذا بخلاف مكافآت لائحة النادي".

وأضاف: "كهربا صرف أحد الشيكات البالغ قيمتها 75% بعد هروبه".

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وأكمل: "أتحمّل الكثير من المصاريف المالية من جيبي الخاص داخل النادي، لدرجة أن مرتضى منصور لا يعرف أحيانا بالأمر، حدث الأمر مع مرتبات مدربين وأقساط لاعبين وملابس للفريق".

وأتم: "ذات مرة صرفت لـ أحمد حمودي مبلغ مليون جنيه من جيبي الخاص لأنه لم يتقاض النصف الثاني من مقدم عقده وهدد بالفسخ، ميدو كان مدرب الفريق وقتها وقال لي: أنت مجنون".

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