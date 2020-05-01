أمير مرتضى: لم نضع عاشور في حساباتنا.. والأهلي وافق على انتقال أجايي مقابل أحمد الشناوي

تحدث أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق كرة القدم في الزمالك عن صفقة عبد الله السعيد وإمكانية ضم حسام عاشور.

وقال أمير مرتضى: "ضم حسام عاشور؟ لم نتحدث معه أو وسيط ولم نضعه في الحسابات".

وعن أحمد فتحي رد "لم نتفاوض معه في الفترة الأخيرة، وعلاقتي جيدة بعدد كبير من لاعبي الأهلي".

وتطرق للحديث عن فكرة التعاقد عبد الله السعيد عبر قناة أون تايم سبورتس 2 قائلا: "تركي آل الشيخ طلب ضم أحمد الشناوي للأهلي ورفضنا، وعلمنا أن الشناوي وقع للأهلي وطلبنا عرضا من الأهلي من أجل الموافقة والحصول على لاعب من الأهلي في المقابل بين الرباعي عبد الله السعيد وأحمد فتحي وعلي معلول وجونيور أجاي لكن طلبنا رُفض".

وواصل "مرتضى منصور طلبنا بالتحرك لضم عبد الله السعيد وهو لم يهرب من الأهلي لأن عقده كان قريبا من نهايته، وسينتقل لنا عقب نهايته في صفقة انتقال حر".

وأكمل الأهلي وافق على انتقال أجايي إلى الزمالك مقابل أحمد الشناوي، وهو ما تسبب في مشكلة تركي آل الشيخ مع إدارة الأهلي بسبب تراجعهم في الموافقة".

وأردف عن عرض 12 مليون جنيها كهربا للبقاء مع الزمالك "بعد عودته من اتحاد جدة السعودي، طلبت منه التركيز وتقديم أداء أفضل والابتعاد عن المشاكل ووعدته بالحصول على عقد أفضل إذا تحسنت أداءه وأرقامه".

وأتم عن رحيل جروس "وافقت على عدم تجديد عقد جروس لأن عقده انتهى، هو يعمل على موسم واحد يحقق من خلاله الألقاب ومن ثم يرحل لذلك يعتمد على عدد قليل من اللاعبين، ولم يكن سيساعدنا في استراتجية النادي".

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