سيتيين: ميسي لن يترك برشلونة مجانا

الجمعة، 01 مايو 2020 - 11:07

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - برشلونة

يستبعد كيكي سيتيين مدرب برشلونة رحيل ليونيل ميسي نجم الفريق دون مقابل بعدما ينتهي عقده مع النادي الذي يعيش بين جدرانه منذ 19 عاما.

ليونيل ميسي

النادي : برشلونة

برشلونة

وقال سيتيين في حواره مع صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية:"سيرحل عن برشلونة دون مقابل؟ لا، لن يحدث".

وواصل "ميسي سيبقى على وفاق دائم مع برشلونة. الأمر هكذا بكل بساطة. ميسي في برشلونة منذ 20 عاما ولا يستطيع أحد تفسير وقوع أمر مثل ذلك".

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وصرح ميسي من قبل بأنه يتمنى اللعب في الأرجنتين مع فريق نيولز أولد بويز قبل أن يعلق حذاءه، وهناك أندية تتمنى الحصول على خدماته ولو لفترة قصيرة منها إنتر ميلان الإيطالي وفقا لتقارير صحفية.

وينتهي العقد الحالي بين ميسي وبرشلونة في 2021.

وسطر أيقونة الأرجنتين تاريخا استثنائيا في فريق بلاوجرانا وتوج بـ34 لقبا.

ونال ميسي الكرة الذهبية، الجائزة التي تمنح لأفضل لاعب في العالم، 6 مرات كأكثر نجم للعبة عبر التاريخ.

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