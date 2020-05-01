رابطة الدوري الإيطالي: أندية المسابقة توافق بالإجماع على استئناف الموسم

أجرت أندية الدوري الإيطالي تصويتا قررت من خلاله بالإجماع استئناف الموسم الحالي 2019-2020، وذلك وفقا لبيان رسمي.

وأوضحت الرابطة أن أنديتها الـ20 وافقوا بالإجماع بعد الاقتراع على استئناف الموسم الجاري وعدم إلغائه.

ومن المتوقع أن تعود أندية الدوري الإيطالي إلى التدريبات يوم 18 مايو المقبل، كجزء من خطة استئناف الدوري، في حين أن قرار الحكومة بالإغلاق التام للدولة ينتهي يوم 17 مايو وفقا لآخر بيان للحكومة.

ولم يُضمن بعد وفقا لشبكة "سكاي سبورتس" العودة الكاملة للأندية للتدريبات، لأنه من الممكن أن تختار الحكومة الإيطالية مد فترة الإغلاق الحالية.

وكانت تقارير صحفية قد قالت في وقت سابق إن تورينو وبريشيا يرفضان عودة كرة القدم واستئناف الموسم الكروي، وتسبب ذلك في انقسام كبير بين الحكومة الإيطالية والاتحاد الإيطالي وأندية الدوري الـ18 المتبقية.

وجاء إعلان رابطة الدوري الإيطالي بعد اجتماع طارئ بالفيديو يوم الجمعة، ومن خلال التصويت أعلنت رغبة جماعية بإتمام ما تبقى من مباريات.

وكان من المفترض أن يناقش الاجتماع في البداية مشكلة حقوق البث خاصة وأن رابطة الدوري الإيطالي هددت بمقاضاة شبكة "سكاي" و"دزن" و"آي إم جي"، إن لم تحصل على مقابل عائد البث في الوقت المثبت بالعقود.

وأشارت التقارير إلى أن شركات البث طلبت تأجيل أو تسوية مبلغ 233 مليون يورو المتبقي في حقوق البث، وبسبب الوباء والإغلاق لم يعد هناك مباريات أو بث، وهو ما رفضته رابطة الدوري والأندية.

ورغم ذلك التصويت، فالحكومة الإيطالية لم توافق بعد على استئناف الموسم، إن لم يقدم الاتحاد الإيطالي بروتوكول كامل لضمان سلامة اللاعبين والمدربين لما تبقى من فترة تفشي الوباء، خاصة وأن الضمانات التي قُدمت سابقا لم ترض الحكومة.

وحصلت أندية بولونيا وبارما وسبال وساسولو على الإذن من منطقتهم إيميليا رومانيا في شمال إيطاليا لاستئناف التدريبات يوم 4 مايو.

يأتي ذلك الإذن رغم قرار الحكومة الإيطالية برفض استئناف أي رياضة سوى الرياضات الفردية.

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