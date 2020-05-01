هدف لا ينسى - صاروخ عاشور الأدهم ضمن "أفضل 100 هدف في العالم"

يستعين اللاعبون والمدربون أحيانا بالطبيعة لنيل أفضلية أمام منافسهم، فهناك من يجعل الشمس في وجه خصمه، وهناك من يستغل عشبا مبللا بسبب الأمطار، وهناك أيضا من يستغل سرعة الرياح لتحقيق مآربه.

عاشور الأدهم النادي : سيراميكا كليوباترا

وعلى ضفاف البحر الأحمر في الجونة، استعان عاشور الأدهم بالهواء ليسدد كرة لا يمكن إبعادها عن الشباك.

هدف لا ينسى - الحلقة الثامنة

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22 مايو 2013.. الجونة وحرس الحدود

مرت 20 دقيقة من مباراة الجولة 16 للدوري حين احتسب محمد عباس ركلة حرة للجونة بعد دائرة وسط الملعب بقليل، ليتقدم الأدهم، لاعب سيراميكا كليوباترا حاليا، من أجل التسديد.

يروي الأدهم (34 عاما) لـFilGoal.com "هذا الهدف من الأفضل في مسيرتي، الهواء كان شديدا في الجونة وساعدني لأحرزه".

وواصل "اختير وقتها ضمن أفضل 100 هدف في العالم".

واستمر "كنت أقصد تسجيل هدف من هذا المكان، المدرب أنور سلامة جعلني أسدد أي ركلة حرة من بعد وسط الملعب. كنا نختار اللعب على يسار المقصورة حتى يكون الهواء معنا".

لطالما اشتهر الأدهم بتصويباته القاتلة، وفي هذه الكرة حاول محمد الشناوي حماية مرماه، لكن قوة التسديدة شقت طريق الكرة نحو الشباك.

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