أمير مرتضى: استكمال الدوري مستحيل.. وكارتيرون مستمر في الزمالك لموسم آخر

شدد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في الزمالك، على "استحالة" استكمال الدوري المصري.

وصرّح أمير مرتضى عبر أون تايم سبورتس 2: "الزمالك لم يرم فوطة الدوري، فالدور الثاني بأكمله متقبي، والأهلي عاد من بعيد الموسم الماضي وفاز بالمسابقة، ولذا نستطيع بدورنا أن نعود هذا الموسم".

"لكن هناك أزمة عالمية، لو أصيب أي لاعب أو إداري أو شخص من المحيطين بنا بفيروس كورونا، من سيتحمل مسؤوليته؟".

"مستحيل استكمال الدوري، سيؤثر ذلك على الموسم المقبل، من الأفضل أن نبدأ الموسم المقبل مباشرةً".

"كيف يبتعد اللاعبون 3 أو 4 أشهر عن التدريبات، وتطالبهم بالعودة للمباريات بعد شهر فقط من الإعداد؟ سيتعرضون لإصابات، فيفا يدرس اعتماد 5 تغييرات في المباراة الواحدة لحماية اللاعبين".

كارتيرون

وتحوّل أمير مرتضى للحديث عن مستقبل باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، وأوضح أنه مستمر مع القلعة البيضاء.

وقال أمير مرتضى: "سنجد لـ كارتيرون خلال اليومين المقبلين، اتفقنا بالفعل على تواجده معنا في الموسم المقبل، سنعلن قريبا بشكلٍ رسمي".

"الخطوة تأخرت لنفس سبب تأخر إعلان تجديد محمود علاء، بسبب فيروس كورونا، فلو أعلنا الاتفاق الآن هل سيغيّر ذلك من شيء؟".

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