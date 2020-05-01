تايمز: الحكومة البريطانية تقترح إخفاء أسماء الملاعب التي ستشهد عودة الدوري الإنجليزي

الجمعة، 01 مايو 2020 - 14:18

كتب : FilGoal

الدوري الإنجليزي

تقدمت الحكومة البريطانية بمقترح لرابطة أندية الدوري الإنجليزية والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بالاحتفاظ بأسماء ملاعب مباريات بعض الفرق بشكل سري وعدم البوح بها تجنبا لأي تجمعات من الأشخاص خارج الاستادات، وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "تايمز" البريطانية.

وقال التقرير إن النقاشات الحالية تدور حول عدد الملاعب التي سيُسمح بها للعب المباريات، وهذا يعني أن المواجهات المتبقية ستلعب على أرض محايدة بالنسبة لكل الفرق.

وتخشى الحكومة البريطانية من تجمعات الجماهير خارج الاستادات إما لدعم أنديتها أو لمحاولة الدخول.

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وكان بول باربر المدير التنفيذي لنادي برايتون قد تحدث في وقت سابق حول أهمية لعب فريقه عدد متناسق من مباريات الذهاب والإياب.

وقال باربر: "نتوقع أن نخوض مبارياتنا الخمس المتبقية في ملعب أميكس (ملعب برايتون)، تلك أولوية بالنسبة لنا، نتوقع أن نلعب عددا متساويا من المباريات خارج ملعبنا مثل المباريات داخله".

وواصل "سيكون أمرا سيئا أننا بكل تأكيد سنلعب بدون جماهير، لكننا لا نريد عقابا إضافيا بأن نضطر للعب على أرض محايدة".

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي قد اقترحت في وقت سابق أن تجرى فحوصات مستمرة على اللاعبين وكل من سيتواجد أو يشارك في المباريات سواء للعب أو البث أو في غرف الملابس.

ووافقت رابطة الدوري على أن تلك الفحوصات لن تجرى إلا في حالة توفر عينات وفحوصات كافية للتأكد من أنها لم تقتطع من نصيب الفحوصات الموجودة للمجتمع البريطاني والتي تحتجاها هيئات الصحة هناك.

وأشارت تقارير في وقت سابق إلى أن رابطة الكرة الإنجليزية التي تدير الدوريات الأدنى من الدوري الإنجليزي الممتاز قد تحتاج إلى ما يقرب من 66 ألف فحص.

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