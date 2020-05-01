نيفيل: يجب استئناف الدوري الإنجليزي في دولة أخرى

اقترح جاري نيفيل نجم مانشستر يونايتد السابق أن تُلعب مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز المتبقية في دولة أخرى لا تعاني من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مع توفير كل سبل الأمان. وذلك في تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس".

وصرح نيفيل "إن كانت رابطة الدوري الإنجليزي محقة حول إتمام الموسم في أكثر بيئة آمنة، إذ عليهم أن ينتقلوا إلى واحدة من مكانين أو ثلاثة مناطق والتي هي على بعد 3 أو 4 مناطق من هذه الدولة والتي لا تعاني من فيروس كورونا أو يُنظر لها على أنها آمنة".

وأضاف "عليهم أن ينقلوا الدوري الإنجليزي إلى دولة أخرى، من لاعبين وشركات بث وإعلام وأن يخضعوا لحجر صحي لأسبوع قبل البداية في بيئة أثبتت قدرتها على التعامل مع الوباء".

وواصل "هناك مناطق في أوروبا لا تعاني من الفيروس حاليا ويمكنها أن تساعد في إنهاء الموسم، إن كانوا جادين فيما يخص الأمان فبإمكانهم فعل ذلك".

الأندية عقدت العزم فيما بينها على استئناف الموسم حينما توافق الحكومة البريطانية على ذلك، في ظل عدم تمكنها من تحمل الخسائر الضخمة التي قد تنتج عن إلغائه. (طالع التفاصيل)

وتجتمع الأندية مع روابط الكرة الإنجليزية يوم الجمعة، للخروج بقرار نهائي بشأن الموسم الجاري.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

مدرب برشلونة: ميسي لن يترك الفريق مجانا

هدف لا ينسى - صاروخ عاشور الأدهم ضمن "أفضل 100 هدف في العالم"

الزمالك: الأهلي وافق على مبادلة أجايي بالشناوي

أمير مرتضى: كارتيرون مستمر لموسم آخر مع الزمالك

أمير مرتضى: منحت كهربا مالا من جيبي الخاص

أمير مرتضى: والدي لم يطلب إشراك لاعب بعينه من قبل