بعد إلغاء الموسم.. وزيرة الشباب والرياضة الفرنسية: فليذهب ليون إلى القضاء

الجمعة، 01 مايو 2020 - 11:42

كتب : FilGoal

ليون

تيرى روكسانا ماراسينيانو وزيرة الشباب والرياضة في فرنسا إن من حق نادي ليون اللجوء للقضاء اعتراضا على إلغاء الدوري في البلاد.

وقالت روكسانا في حوار مع راديو مونت كارلو الفرنسي:"إذا أرادوا الذهاب للمحكمة، دعوهم يذهبون. لا نستطيع منعهم، حتى بالقانون. علينا أن نفكر في المجتمع. على العالم أن يعرف كيف يتحمل خسارته".

واعترض ليون على قرار الوزارة الذي حرمه من المشاركة في بطولة قارية لأول مرة منذ عام 1997، مشيرا إلى تعرضه لخسائر مالية فادحة. (التفاصيل)

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وأعلنت الوزارة إلغاء الموسم وتتويج باريس سان جيرمان باللقب وتأهل الأخير ومارسيليا ورين لدوري أبطال أوروبا وتأهل ليل للدوري الأوروبية.

وكشفت روكسانا أن مباريات كرة القدم في فرنسا قد تعود في أغسطس المقبل مشيرة "قد تجري المواجهات خلف أبواب مغلقة لنحترم السعة المحددة للحضور وهي 5 آلاف شخص".

وتوقف النشاط الرياضي في فرنسا في مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

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