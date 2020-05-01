في الجول يكشف.. رد اتحاد الكرة على مذكرة وزارة الرياضة بسبب الـ 6 شكاوى

رد اتحاد الكرة المصري على المذكرة التي أرسلتها وزارة الشباب والرياضة، بخصوص الـ 6 شكاوى.

ووجهت وزارة الرياضية خطابا لـ وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري، للرد على 6 وقائع. (طالع التفاصيل).

وأرسل اتحاد الكرة بالفعل رده لوزارة الرياضة والذي جاء على النحو التالي، حسبما علم FilGoal.com

1) واقعة تعيين عدد 21 من الصحفيين بالاتحاد المصري.

** اتحاد الكرة: سبق وحصلنا على موافقة وزارة الرياضة على تعيين المركز الإعلامي.

2) مخالفات بشأن عقد الاتحاد مع شركة PUMA للملابس الرياضية.

** اتحاد الكرة: لم نوقع أي عقود مع الشركة، ولكنها مذكرة تفاهم وقعها مجلس إدارة الاتحاد السابق.

ما يتم الآن هو تفاوض مع الشركة، وقد سافر عضو اللجنة الخماسية محمد فضل إلى ألمانيا للتفاوض وحصل على عدد 1000 كرة قدم مجانا، بالإضافة إلى ملابس للحكام بشكل مجاني.

3) تعيين "شباب الأولتراس" مراقبين للمباريات.

** اتحاد الكرة: تم الاستعانة بهم بعد نجاحهم في العمل في بطولة أمم إفريقيا للكبار والأولمبي، وقد تم الإستعلام عنهم من الأجهزة المعنية قبل عملهم في بطولتي إفريقيا.

4) تعيين أحد من مدربي المنتخب بنادي وادي دجلة.

** اتحاد الكرة: وائل رياض (المدرب المساعد في المنتخب الأولمبي) قدم استقالته من نادي وادي دجلة بعد بطولة أمم إفريقيا، ولم يعد له علاقة بالنادي.

5) عمل إداري في المنتخب الأولمبي في السعودية.

** اتحاد الكرة: غير صحيح. الإداري محمد عشري سافر إلى السعودية لأداء مناسك العمرة بعد بطولة الأمم الإفريقية للمنتخبات الأولمبية.

ولم يستطع العودة بسبب توقف رحلات الطيران على خلفية فيروس كورونا، وأصبح من العالقين هناك.

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