ليون ينفجر بعد إنهاء الدوري الفرنسي: تعرضنا للسرقة

الخميس، 30 أبريل 2020 - 23:51

كتب : FilGoal

ليون - بنفيكا

انتقد جان ميشيل أولاس رئيس نادي أوليمبيك ليون، قرار إنهاء الدوري الفرنسي على الترتيب الحالي قبل تجمد النشاط بسبب تفشي فيروس كورونا.

رابطة الدوري أصدرت قرارا جريئا اليوم الخميس، وتوجّت باريس سان جيرمان بطلا، فيما هبط الثنائي أميان وتولوز، وفُرض المركز السابع على ليون.

ليغيب ليون عن المسابقات الأوروبية في الموسم المقبل لأول مرة منذ 25 عاما، إلا لو توج بكأس الرابطة الفرنسية على حساب سان جيرمان في النهائي –لو لم تُلغ المسابقة بدورها-، أو فاز بدوري أبطال أوروبا الذي يتقدّم فيه بذهاب دور الـ16 بهدف دون رد على يوفنتوس.

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وصرّح أولاس عبر وكالة فرانس برس: "وزيرة الرياضة تحدثت عن إمكانية استكمال الدوري دون جماهير أو في حضور 5 آلاف مشجع، ولذا أرى أن رابطة الدوري قد تعجّلت بإنهاء الدوري".

وأكمل: "لقد عرضنا عليهم عدة سيناريوهات من بينها لعب دورة مجمعة للتأهل إلى أوروبا، وهذا النوع من المباريات سيجلب دخلا ماديا من البث التلفزيوني".

وتعجب: "لا أريد مهاجمة نادٍ بعينه، لكن نيس صاحب المركز الخامس لعب مباريات على أرضه أكثر مما لعبنا، وواجه باريس سان جيرمان مرة واحدة، بينما لعبنا نحن أمام سان جيرمان مرتين".

وشدد: "لقد تعرضنا للسرقة، سنطالب بتعويضات عن الأضرار المادية التي طالتنا التي تقدر بعشرات الملايين من اليوروهات".

وأتم: "يجب على نويل لوجريت أن يواجه العواقب بصفته رئيسا للاتحاد الفرنسي، إدارته كانت ضعيفة، وتم اتخاذ قرارات هزيلة".

وحصد ليون 40 نقطة من 28 مباراة، ويبتعد بنقطة واحدة عن كل من نيس، وريمس صاحبي المركزين الخامس والسادس.

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