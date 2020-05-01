ليفربول يعترض على تصريحات عمدة المدينة بشأن جمهور الفريق

أصدر ليفربول بيانا رسميا يوم الخميس اعترض فيه على تصريحات جو أندرسون عمدة مدينة ليفربول الذي أبدى تخوفه من تجمع الجماهير حال استئناف مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان أندرسون قال في حوار مع شبكة BBC:"حتى لو أقيمت المباريات خلف أبواب مغلقة، سيكون هناك الآلاف خارج ملعب أنفيلد. لن تجد كثيرين يحترمون ما نقول بشأن عدم الذهاب للملعب، سيأتي كثيرون للاحتفال".

ورد ليفربول على أندرسون ببيان قائلا:"كناد، محبطون من تعليقات مرتبطة بالعمدة جو أندرسون. بخلاف عدم وجود دليل على ادعائاته، نود الإشارة إلى نقاشات جرت مع العمدة أندرسون تتعلق بإمكانية لعب كرة القدم خلف الأبواب المغلقة".

وإذا كان ذلك التصريح أزعج الفريق الإنجليزي، فإن تأييد أندرسون، مشجع إيفرتون، بأحقية ليفربول بلقب الدوري قد تعجب أنصار النادي.

وأضاف أندرسون "أعتقد أفضل شيء هو إنهاء الموسم، لا يتعلق الأمر فقط بليفربول، لقد فازوا بالدوري بكل وضوح، يستحقون ذلك، يجب منحهم اللقب.

ولا تزال الجهات المعنية في إنجلترا تناقش متى يمكن استئناف النشاط الرياضي لتقرر ما إذا كان ممكنا استكمال مباريات الدوري أم لا.

وتوقفت البطولة في مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا ويتصدر ليفربول الترتيب بفارق 25 نقطة عن الوصيف مانشستر سيتي.

وأُلغي الدوري في فرنسا وتوج باريس سان جيرمان باللقب، بينما أعلنت هولندا أيضا إلغاء البطولة دون منح فريق اللقب.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

الزمالك: الأهلي وافق على مبادلة أجايي بالشناوي

أمير مرتضى: كارتيرون مستمر لموسم آخر مع الزمالك

أمير مرتضى: منحت كهربا مالا من جيبي الخاص

أمير مرتضى: والدي لم يطلب إشراك لاعب بعينه من قبل

مصيلحي: 13 ناديا لا يريدون استكمال الدوري

في الجول يكشف رد اتحاد الكرة على وزارة الرياضة بشأن 6 شكاوى