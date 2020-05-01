أليكساندر-أرنولد: سأكون سعيدا جدا إذا انضم سانشو لـ ليفربول

الجمعة، 01 مايو 2020 - 11:09

كتب : FilGoal

جادون سانشو - بوروسيا دورتموند - الدوري الألماني

يتمنى ترينت أليكساندر-أرنولد لاعب ليفربول انضمام مواطنه الإنجليزي جيدون سانشو إلى الفريق، مشيرا إلى قدرات الأخير الاستثنائية كلاعب كرة قدم.

جادون سانشو

النادي : بوروسيا دورتموند

وقال أليكساندر-أرنولد في حوار مع مايكل داباه في بث حي عبر إنستجرام:"إذا انضم لنا، سيجعل فريقنا أفضل".

وواصل "لذا سأكون سعيدا للغاية إذا جاء لأنني لعبت معه في منتخب إنجلترا، لديه موهبة خاصة جدا".

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وتتكهن الصحافة بمصير سانشو (20 عاما) المتألق مع فريق بوروسيا دورتموند الألماني للموسم الثاني على التوالي.

وتشير تقارير إلى رغبة مانشستر يونايتد في الظفر باللاعب، ومانشستر سيتي أيضا يريده.

وشارك سانشو في 35 مباراة مع دورتموند بالموسم الحالي وسجل 17 هدفا وأرسل 19 تمريرة حاسمة.

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