خطة الاتحاد التونسي لعودة الدوري

الخميس، 23 أبريل 2020 - 20:37

كتب : FilGoal

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كشف وديع الجريء رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم عن خطته لعودة نشاط الدوري للاستئناف عقب توقفه جراء تفشي فيروس كورونا.

ونشرت صحيفة "الشروق" التونسية كلمة الجريء التي ألقاها اليوم الخميس والذي أكد خلالها أن توقف النشاط يضر بقوت 50 ألف شخص وسوف يتسبب في حدوث خسار تفوق 60 مليون دينار في السنة.

وأوضح رئيس الاتحاد التونسي أنه وضع تصورين لعودة النشاط، أولهما هو الحصول على إذن السلطات بعودة المران في الفترة من 4 إلى 18 من شهر مايو المقبل بحد أقصى.

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وحال حدوث ذلك فإن عودة المباريات ستكون في العاشر من شهر يونيو وفق بروتوكول سيتم الاتفاق عليه لاحقا مع خوض المباريات في 4 أو 5 ملاعب فقط للحفاظ على صحة الجميع.

أما الحل الثاني فهو استئناف النشاط الرياضي في شهر أغسطس إذا تعذر الموافقة على الحل الأول بسبب انتشار الوباء.

وفي تلك الحالة سيتم تمديد العقود من شهر يونيو إلى شهر أكتوبر المقبل.

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