من سيتأهل لدوري أبطال أوروبا في الدوري الإنجليزي حال إلغاء الموسم

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن معامل "الجدارة الرياضية" للجوء إليه حال إلغاء الموسم في بعض الدول الأوروبية لتحديد المتأهلين للمسابقات القارية الموسم المقبل.

فمن سيتأهل من الدوري الإنجليزي للبطولات الأوروبية الموسم المقبل حال إلغاء نظيره الحالي؟ صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية سلطت الضوء.

لكن قبل استعراض هوية الأندية ما هو معامل الجدارة الرياضية؟

الجدارة الرياضية: هو معدل حصد الفريق للنقاط في المباراة الواحدة، بمعنى إن فاز فريق 30 مباراة في 30 مباراة فمعدل حصده للنقاط ٣ في المباراة الواحدة، وهكذا وفقا لعدد النقاط التي يحصدها على عدد المباريات التي خاضها.

حال إلغاء الموسم فإن ليفربول سيتصدر المسابقة بـ2.83 نقطة.

سيحتل مانشستر سيتي المركز الثاني بـ2.04 نقطة، وسيليه ليستر سيتي بـ1.83 نقطة.

أما تشيلسي سيحتل المركز الرابع بـ1.66 نقطة.

وبذلك سيصبح هذا الرباعي هو المتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

أما في المركز الخامس فسيأتي مانشستر يونايتد وينتقل للعب في الدوري الأوروبي بـ1.55 نقطة، ويليه شيفيلد يونايتد بـ1.54 نقطة.

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