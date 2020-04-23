من سيتأهل لدوري أبطال أوروبا في الدوري الإنجليزي حال إلغاء الموسم

الخميس، 23 أبريل 2020 - 18:13

كتب : FilGoal

محمد صلاح - تشيلسي - ليفربول

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن معامل "الجدارة الرياضية" للجوء إليه حال إلغاء الموسم في بعض الدول الأوروبية لتحديد المتأهلين للمسابقات القارية الموسم المقبل.

فمن سيتأهل من الدوري الإنجليزي للبطولات الأوروبية الموسم المقبل حال إلغاء نظيره الحالي؟ صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية سلطت الضوء.

لكن قبل استعراض هوية الأندية ما هو معامل الجدارة الرياضية؟

أخبار متعلقة
الاتحاد الإيطالي: قرار عودة الدوري في يونيو قريب للغاية يويفا يعلن توجيهاته بشأن استمرار أو إلغاء الموسم وكيفية حسم التأهل لدوري الأبطال سكاي تكشف: الخطة الكاملة لعودة الدوري الألماني.. "يوم 9 مايو أو بعد ذلك"

الجدارة الرياضية: هو معدل حصد الفريق للنقاط في المباراة الواحدة، بمعنى إن فاز فريق 30 مباراة في 30 مباراة فمعدل حصده للنقاط ٣ في المباراة الواحدة، وهكذا وفقا لعدد النقاط التي يحصدها على عدد المباريات التي خاضها.

حال إلغاء الموسم فإن ليفربول سيتصدر المسابقة بـ2.83 نقطة.

سيحتل مانشستر سيتي المركز الثاني بـ2.04 نقطة، وسيليه ليستر سيتي بـ1.83 نقطة.

أما تشيلسي سيحتل المركز الرابع بـ1.66 نقطة.

وبذلك سيصبح هذا الرباعي هو المتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

Here's how the Premier League table would look based on points won per game played

أما في المركز الخامس فسيأتي مانشستر يونايتد وينتقل للعب في الدوري الأوروبي بـ1.55 نقطة، ويليه شيفيلد يونايتد بـ1.54 نقطة.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

طالع أيضا:

فيديو في الجول (2) – إسماعيل أحمد يحكي سبب عدم انتقاله لـNBA

أين هم الآن؟ اللاعبون الذين أفسدوا احتفالية فينجر بمباراته الـ1000

تقرير: أكتوبر المقبل موعدا مبدئيا لاستئناف دوري الأبطال والكونفدرالية

ماتيراتزي: بينيتز دمر ما بناه مورينيو في إنتر

تقرير إسباني: سان جيرمان يفضل ترك مبابي مجانا

ليلة الأبطال الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
أخر الأخبار
فيديو في الجول (3) – إسماعيل أحمد يكشف سبب اعتزاله الدولي.. ولماذا لن يصبح "طبيبا في مستشفى المجانين" 48 دقيقة | رياضات أخرى
عرض لا يمكن رفضه؟ سان جيرمان يستعد لضم ظهير ميلان ساعة | أوروبا
المصري لـ في الجول: اتحاد الكرة لم يجر أي إجراءات تضامنية مع الأندية.. وهذا موقفنا المادي ساعة | الدوري المصري
من سيتأهل لدوري أبطال أوروبا في الدوري الإنجليزي حال إلغاء الموسم ساعة | الدوري الإنجليزي
الزمالك: المفاوضات مع عمر جابر غير جدية.. ولا نخطط لصفقة تبادلية مع بيراميدز 2 ساعة | الدوري المصري
الاتحاد الإيطالي: قرار عودة الدوري في يونيو قريب للغاية 2 ساعة | أوروبا
الزمالك: لم نحدد مدة التجديد لكارتيرون.. والحكم في قضية النقاز مثير للشكوك 2 ساعة | الدوري المصري
طولان يجيب هل يناسب محمد شريف خطط الأهلي 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أسامواه: أشعر بالذنب كل ليلة.. أتمنى لو يعود الزمن لأصلح ما جرى أمام مصر وأوروجواي 2 بعد قرار فيفا.. الأهلي يشكو عبد الله السعيد مجددا لاتحاد الكرة 3 عبد ربه: لو تواجد صلاح مع الجيل الذهبي لما تأهلنا للمونديال.. وهذا رأيي في السولية وطارق حامد 4 ناشئ الأهلي لـ في الجول: فخور بترشيحي لخلافة فتحي.. واستفدت من التدرب مع فايلر
قد ينال إعجابك