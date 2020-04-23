الزمالك: المفاوضات مع عمر جابر غير جدية.. ولا نخطط لصفقة تبادلية مع بيراميدز

لم يغلق حمادة أنور عضو مجلس إدارة الزمالك الباب أمام إمكانية التعاقد مع عمر جابر لاعب بيراميدز.

أشار أنور عبر إذاعة (أون سبورت) ردا على اهتمام بضم عمر جابر "يُطرح علينا خيارات عديدة لنرى من الأفضل لتدعيم مراكز معينة بعد التنسيق بين المدير الفني باتريس كارتيرون والمشرف العام أمير مرتضى، ولكن لم يصل لمجلس الإدارة ما يفيد بهذا الشأن".

وأضاف "من الوارد أن كارتيرون وأمير مرتضى تناقشا في الأمر، ولكن لم يصل لمستوى مجلس الإدارة، قد تكون هناك مفاوضات مع عمر جابر، ولكنها ليست جدية".

وأوضح "التفاوض مع اللاعبين مسؤولية المشرف العام على الكرة، ويعرض علينا في النهاية مبلغ الصفقة لتحديد مدى الموافقة عليه من عدمه، مجلس الإدارة لا يناقش احتياجات الفريق بل المدير الفني والمشرف العام على الكرة، نراعي التدرج الوظيفي، ومهمتنا توفير احتياجات المدير الفني".

وواصل حمادة أنور "رأيي الأفضل لدعم الجبهة اليمنى للزمالك، عمر جابر، كذلك باهر المحمدي لاعب مميز جدا وسبق أن انضم لنا تحت قيادة أحمد حسام ميدو، إلا أنه كان بين صفوف الناشئين، أما إمكانية التعاقد معه أو أي لاعب تتوقف على مطالب ناديه".

واستطرد "نوعيات اللاعبين في الزمالك باتت مختلفة مثل بنشرقي وساسي وأوناجم، نبحث عن عناصر تتسم بالشخصية وليس أفضل لاعب بالدوري المحلي، لقد تجاوزنا هذه المرحلة، عامل الشخصية يصنع الفارق في المباريات الكبيرة والبطولات، وهو ما اتضح في مباراتي الترجي والأهلي بكأس السوبر الإفريقي والمحلي".

ولفت "من الممكن أن يكون لاعب ما الأفضل في الدوري، ولكن لا يتسم بالشخصية، هناك أمثلة عديدة، ولا نريد تكرار أخطاء الماضي".

وبسؤاله عن مدى إبرام صفقة تبادلية مع بيراميدز بين أحمد سيد زيزو مقابل محمد فاروق، أكد حمادة أنور "ليس صحيحا، الجدل يزداد هذه الفترة في ظل توقف النشاط، إنه كلام عار من الصحة".

في سياق مختلف، أتم حمادة أنور تصريحاته "لم نتطرق لملف رواتب اللاعبين والأجهزة الفنية، لأن الصورة غير واضحة، إذا استكمل الموسم، لماذا نخصم من راتب اللاعب؟".

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