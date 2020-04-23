طولان يجيب هل يناسب محمد شريف خطط الأهلي

أشاد حلمي طولان المدير الفني لإنبي بلاعبه محمد شريف مهاجم الفريق، الذي تردد بقوة عودته لصفوف الأهلي بعد انتهاء إعارته بنهاية الموسم الجاري.

صرح طولان عبر إذاعة أون سبورت "يسعدني تألق اللاعبين المعارين من الأهلي تحت قيادتي، لقد انضم عمار حمدي للاتحاد السكندري في الموسم الماضي، وهو يتدرب مع الناشئين، ومعنا انضم للمنتخب الأول".

وأضاف "كذلك محمد شريف تألق وبات من هدافي الدوري ودفع مسؤولي الأهلي للتفكير بجدية في استعادته وليس لي الحق في الاعتراض على رغبة النادي الأهلي لأن اللاعب على ذمته".

وأشار "محمد شريف وجد الكيمياء مع إنبي، فهو عامل صعب أن تجده بين صفوف الأندية الكبيرة، وإذا احتاج الأهلي محمد شريف سيضمه، وإذا لم يحتاجه، إنبي أولى به".

وبسؤاله هل يناسب محمد شريف الأهلي، أجاب حلمي طولان "من الممكن أن ينجح، لكن محمد شريف ليس (مهاجم محطة) يبنى عليه اللعب".

وأوضح "محمد شريف يميل للعب مباشرة على مرمى المنافس، يلعب دائما ووجهه للمرمى، إنها ميزة، وأوظفه بشكل جيد".

وأتم طولان تصريحاته "محمد سيحتاج من يصنع له فرصا عديدة".