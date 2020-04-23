يويفا يعلن توجيهاته بشأن استمرار أو إلغاء الموسم وكيفية حسم التأهل لدوري الأبطال

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في بيان رسمي عن توجيهاته بشأن استمرار الموسم الكروي من عدمه بعد اجتماع اللجنة التنفيذية، وجاءت أبرز التوجيهات بإنهاء الموسم قدر المستطاع، أو إنهائه بصيغة مختلفة إن أمكن، أو إلغائه والاعتماد على "الجدارة الرياضية".

وجاء نص بيان الاتحاد الأوروبي كاملا كالتالي:

مسابقات الدوريات المحلية والتأهل لدوري الأبطال وحسم الهبوط:

"تقابلت اللجنة التنفيذية يوم الخميس عبر الفيديو، وتقلت تعليمات جديدة من مجموعات العمل المشكلة مع رابطة الأندية الأوروبية ورابطة الدوري الأوروبية ولجنة اللاعبين المحترفين الأوروبية".

"سيناريو من اثنين مطروحين أمامنا، تم اختباره بواسطة مجموعة العمل المختصة بالمواعيد، وكلاهما تصور استئناف المباريات المحلية قبل مباريات يويفا، وأحدها يطلب لعب المباريات بشكل موازي لكي تنتهي المسابقات المحلية قبل مباريات يويفا في أغسطس".

"اللجنة التنفيذية سمعت كذلك من اللجنة الطبية المشكلة حديثا بقيادة البروفسير تيم ميير، لكي تتابع المشاكل الصحية المحيطة بعودة كرة القدم، وقيمت اللجنة الوحدة التي ظهرت عبر الكرة الأوروبية وتقديرها لصحة الجميع قبل اختيار طريق عودة كرة القدم".

"كنتيجة على ما قدمته سلطات كرة القدم في بلجيكا واسكتلندا، لاحظت اللجنة المشاكل التي طرأت ووافقت من حيث المبدأ على مشاركة الأندية في بطولات يويفا للموسم المقبل، المبدأ نفسه يعكس توصية يويفا والذي يعتمد على ما يعرف بـ الجدارة الرياضية***".

*** الجدارة الرياضية: هو معدل حصد الفريق للنقاط في المباراة الواحدة، بمعنى إن فاز فريق ٣٠ مباراة في ٣٠ مباراة فمعدل حصده للنقاط ٣ في المباراة الواحدة، وهكذا وفقا لعدد النقاط التي يحصدها على عدد المباريات التي خاضها.

"ولهذا السبب، يحث يويفا الاتحادات الوطنية والدوريات، بحث كل السبل الممكنة للعب المباريات لكي تتأهل الأندية لمسابقات يويفا في ظروف طبيعية، ورغم ذلك، إن صحة اللاعبين والمشاهدين وكل من يشارك في اللعبة مهمة للغاية لنا وهدفنا الرئيسي حاليا".

"السيناريو المثالي في حالة إذا ما حال الوباء دون اكتمال الموسم بالنسبة للمسابقات المتوقفة، ولكي تتمكن الأندية من التأهل لمسابقات الاتحاد الأوروبي، أن تعتمد على الجدارة الرياضية في صيغتها الرئيسية، وإن لم يكن ذلك متاحا بسبب مشاكل في ترتيب المباريات أو مشكلة في الجدول، سيكون من الأفضل إيقاف المسابقة وبدايتها من جديد بصيغة مختلفة، تسمح بتسهيل تأهل الأندية بناء على الجدارة الرياضية".

"أثناء استخدامنا لأفضل جهودنا لإنهاء المواسم المحلية، الاتحادات المحلية والروابط لديها أسبابها وكل الحق في إلغاء الموسم قبل نهايته في الحالات المقبلة:

في حالة وجود أمر رسمي بإلغاء الأحداث الرياضية لذا سيكون من المستحيل إنهاء المسابقات المحلية قبل تاريخها المحدد، ما يجعل الأمر مستحيلا أن تنهي الموسم الحالي دون التأثير على مواعيد الموسم المقبل.

في حالة وجود مشاكل اقتصادية لا يمكن التغلب عليها والتي تجعل إنهاء الموسم الجاري مستحيلا لأنه قد يعرض الوضع الاقتصادي طويل الأمد للخطر سواء للمسابقة المحلية أو الأندية

"إن تم إلغاء الموسم قبل نهايته لتلك الأسباب المعلنة، يويفا سيطلب من الاتحادات المعنية أن تختار الأندية التي ستتأهل لدوري الأبطال 2020-2021 بناء على الجدارة الرياضية لموسم 2019-2020:

إجراء اختيار الأندية يجب أن يكون بشكل موضوعي وواضح وبدون أي انحياز أو تمييز، الروابط والاتحادات الوطنية، يجب أن تكون لديها القدرة على الاختيار في مسابقاتها، بالنسبة لظروف كل مسابقة.

القرار النهائي للمراكز المؤهلة لدوري الأبطال والدوري الأوروبي سيتم تأكيدها بواسطة الكيانات المعنية محليا

"يويفا يحتفظ بحقه لتقييم وجود أي نادي تم تقديمه بواسطة الاتحاد بعد إلغاء الموسم فيما يخص:

المسابقة المحلية لم تنهي بناء على الأسباب التي منحتها توجيهات يويفا أو أي أسباب أخرى من منظمات الصحة المختلفة.

الأندية التي تم اختيارها لم توافي الشروط ولا الشفافية وتم اختيارها عن طريق التمييز وبالتالي لن يتم ضمها لأنها لم تتأهل بناء على الجدارة الرياضية.

"هناك تصور عام بعدم الإنصاف لتأهل نادي بعينه".

يورو 2020

"بعد تأجيل بطولة يورو 2020 إلى العام التالي وبعد مراجعة داخلية ونقاشات مع الشركاء، اللجنة التنفيذية قررت أن البطولة ستُعرف باسم يورو 2020 كما هي".

"ذلك القرار سيسمح ليويفا أن يحتفظ بالرؤية الأصلية للبطولة للاحتفال بمرور 60 عاما على بطولة يورو".

"وسيخدم أيضا فكرة كيف أن أسرة كرة القدم جميعا اجتمعت سويا للرد على الظروف غير الطبيعية لمواجهة وباء كوفيد 19 والأوقات الصعبة في أوروبا والعالم التي واجهناها في 2020".

صحيفة "تايمز" البريطانية كانت قد نشرت تقريرا أوضحت من خلاله كيفية احتساب المتأهلين لدوري الأبطال في كل دوري من الدوريات الكبرى في أوروبا. (طالع التقرير كاملا من هنا)

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