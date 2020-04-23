فيديو في الجول (3) – إسماعيل أحمد يكشف سبب اعتزاله الدولي.. ولماذا لن يصبح "طبيبا في مستشفى المجانين"

الخميس، 23 أبريل 2020 - 19:02

كتب : هاني العوضي

إسماعيل أحمد - كرة سلة

في الجزء الثالث يحكي أسطورة كرة السلة المصرية ونادي الاتحاد السكندري عن سبب اعتزاله الدولي ولماذا لا يحب أن يصبح مدربا وكيف يحافظ على لياقته رغم بلوغه الـ43.

وقال إسماعيل أحمد لـFilGoal.com: "لعبت لمنتخب مصر من 1993 حتى 2007 ولم أندم على عدم مشاركتي في بطولة العالم".

وأكمل "الاهتمام بمنتخب مصر ليس جيدا لذا فضلت الاعتزال لأن مع رغبتي في مواصلة اللعب لم أكن لأستطيع اللعب مع المنتخب والنادي".

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وأضاف "فكرة أن تجلب مدربا لمنتخب مصر قبل البطولة بشهرين وأن تقيم معسكرات دون المستوى هذا ليس جيدا".

وعن كيف يحافظ على جسده ليلعب بشكل جيد حتى سن الـ43 قال: "أهتم بتدريباتي ونظامي الغذائي جيدا وعندما أشعر إنني سأصبح عبئا على الفريق سأعتزل".

وواصل "ألعب كرة السلة منذ 37 عاما وهي كل شيء لدي".

أما عن أسطورته في كرة السلة فقال: "مايكل جوردان بالطبع".

وعن هل ينوي أن يصبح مدربا وأجاب ضاحكا "أرى نفسي في الإدارة أكثر لكن المدرب هو أن تصبح طبيب في مستشفى المجانين".

وأتم "هذه المهنة تؤثر على صحة من يمتهنها وأنا لا أريد ذلك".

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إسماعيل أحمد كرة سلة
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