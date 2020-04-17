كتاب جديد يكشف: مورينيو وافق على تدريب ليفربول.. لولا ١٥ يوما ومينديز

قال خورخي بايديك الذي عمل مستشار جوزيه مورينيو في ٢٠٠٤، إن المدرب البرتغالي كان قريبا من تدريب ليفربول بل ووافق على العرض لولا تأخر إدارة النادي لمدة ١٥ يوما.

باديك صرح للكاتب الفرنسي نيكولاس فيلاس في كتابه الجديد، كواليس الاستثنائي: من البداية حتى المجد: "مورينيو كان سيتولى تدريب ليفربول في ذلك الوقت، ريك باري المدير التنفيذي وقتها كان مسؤولا عن التعاقدات وتوصلنا لاتفاق".

وواصل "طلبوا منا الانتظار ١٥ يوما، نظرا لأن جيرارد هولييه كان مدرب ليفربول وقتها ولم يرحل".

كانت تلك الفترة في أبريل ٢٠٠٤، بورتو كان على موعد لمواجهة حاسمة في ربع نهائي دوري الأبطال ضد ليون، حينما أتى عرض ليفربول، وقتها كانت فترة جيرارد هولييه على وشك الانتهاء.

برونو ساتين وكيل اللاعبين والمدربين الفرنسي شارك في الصفقة، والمدرب البرتغالي كان يستعد لتولي تدريب ليفربول، إلا أن كل ذلك تغير بعد شخص واحد دخل إلى الصورة.

خورخي مينديز الوكيل البرتغالي الشهير أتى ومعه عرض أفضل بكثير ومن فريق إنجليزي، تشيلسي، وفقا لما ورد بالكتاب، على الرغم من أنه لم يكن قد عمل مع مورينيو من قبل، لكن العرض كان أكبر بكثير من عرض ليفربول.

قابل مورينيو مالك تشيلسي الجديد وقتها، رومان أبراموفيتش للمرة الأولى عشية نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لعام ٢٠٠٤، بين بورتو وديبورتيفو لاكورونيا، في بداية شهر مايو.

تبع ذلك الاجتماع اجتماعا آخر مع الملياردير الروسي في مركبه الخاص بمدينة موناكو بعد يوم من فوز بورتو بدوري الأبطال. قبل أن يتولى البرتغالي تدريب الزرق ويواصل كتابة التاريخ، وتولى رافاييل بينيتث تدريب الحمر.

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