في الجول يكشف تفاصيل اجتماع الخطيب مع وزير الرياضة

عقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اجتماعا مساء الخميس مع وزير الرياضة تناقشا خلاله في العديد من الأمور.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الخطيب سأل وزير الرياضة في كيفية مشاركة الأهلي مع الدولة في مواجهة تفشي فيروس كورونا.

يأتي ذلك رغبة من الخطيب للتأكيد على دور الأهلي المجتمعي الهام.

كما سأل الخطيب وزير الرياضة عن خطته في عودة النشاط الرياضي بشكل عام وليس الكروي فقط.

وقال الخطيب للوزير إن الأهلي يملك العديد من اللاعبين الدوليين في مختلف الألعاب ومنهم من هم في خارج مصر حاليا وآخرين في داخلها لذا يود معرفة كيفية عودة النشاط لإبلاغ اللاعبين.

هذا إلى جانب بعض الملفات الأخرى المتعلقة بحقوق البث ورسوم قيد اللاعبين في اتحاد الكرة والضرائب على اشتراكات العضوية.

ومن المقرر أن يصدر بيانا في وقت لاحق يستعرض كل ما دار في الاجتماع.

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