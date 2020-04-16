محمد صلاح: الشناوي خسر عندما ترك الزمالك.. لا نسمع عنه الآن

الخميس، 16 أبريل 2020 - 23:56

كتب : FilGoal

الزمالك - بيراميدز - أحمد الشناوي

يرى محمد صلاح المدير الفني الأسبق لفريق الزمالك أن أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز الحالي، "خسر كثيرا" بعدما قرر مغادرة القلعة البيضاء.

وقال محمد صلاح: "الشناوي خسر كثيرا عندما ترك الزمالك".

وأوضح في تصريحاته عبر قناة TEN "هل انضم الشناوي لـ منتخب مصر بعد رحيله عن الزمالك؟ هل حافظ على مركزه الأساسي؟ لا لم يحدث".

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وأضاف "الشناوي منذ فترة طويلة ولا يشارك. لا نسمع عنه أي شيء الآن".

وأجاب محمد صلاح على سؤال (هل يعود الشناوي لـ الزمالك؟) قائلا: "لا. يوجد 3 حراس في النادي".

وأكمل حديثه قائلا: "الشناوي هو من ترك النادي ويوجد 3 حراس في الزمالك الآن والنادي لا يحتاج لحارس جديد".

وأشار "الزمالك يمتلك أبو جبل وهو رقم 1 الآن، إلى جانب محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد عواد، وكذلك محمد صبحي أيضا".

واستكمل "عواد حارس مرمى جيد جدا وحالة عدم التوفيق تحدث أحيانا للجميع، ولكنه يعد حارسا مميزا".

الشناوي صاحب الـ 28 عاما انضم لـ بيراميدز قادما من الزمالك في 2018.

وشارك الشناوي في 14 مباراة هذا الموسم مع بيراميدز، واهتزت شباكه 13 مرة.

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