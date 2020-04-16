مرتضى يستعرض عقد النقاز ويُصرح: حصل على 60% من عقده قبل هروبه.. واستغرب قرار فيفا

استعرض مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عقد التونسي حمدي النقاز.

ورحل الظهير الأيمن صاحب الـ 27 عاما عن الزمالك دون موافقة الأخير، زاعما عدم حصوله على مستحقاته، قبل أن يتقدم بشكوى ضد النادي.

وحصل النقاز على حكم من فيفا بتغريم النادي الأبيض بمليون و250 ألف دولار (طالع التفاصيل).

تساءل رئيس نادي الزمالك قائلا: "إلى محامي النقاز كيف عرفت حكم فيفا في القضية قبلها بيوم؟".

وتابع عبر قناة النادي "عقد اللاعب يمتد لمدة 3 مواسم ونصف من 2017-18 وحتى 2021-2022، ويتوجب حصوله على 4 دفعات في الموسم، 1 أغسطس، 15 يناير، 1 أبريل، 1 يوليو".

وأضاف "النقاز هرب 31 نوفمبر، بعدما قبض دفعتي أغسطس و15 يناير، أي قبض الدفعة الثانية قبل موعدها".

وأكمل "قبل هروبه حصل على 60% من قيمة عقده، دفعة شهر يناير لم تكن حقك لكنك حصلت عليها، ولا تستحق دفعة شهر أبريل".

وأردف "هناك بنود إضافية في عقد اللاعب مثبتة، وهي أن يصرف للاعب 50% من مقدم التعاقد مع بداية كل موسم، لا يوجد بند في عقد اللاعب يسمح بصرف راتبه بشكل شهري".

وواصل "الوسيط أرسل شكوى ضد اللاعب لاتحاد الكرة بعدما دفع له 10 آلاف دولار فقط من قيمة 10% من عقد اللاعب مع النادي وتبقى له 132 ألف دولار".

وتابع "قرر حينها مجلس الإدارة دفع المبلغ وخصمها من عقد اللاعب حتى لا يتم إيقافه من فيفا محليا ودوليا".

وأشار "ما حصل عليه الوكيل 950 ألف جنيه مصري، وراتب النقاز في شهرين لا يصل إلى هذا الرقم لأن راتبه 22 ألف دولار شهريا".

وأتم "استغرب قرار فيفا لأن راتب النقاز في السنة المتبقية 400 ألف دولار فكيف يتم توقيع غرامة مليون و250 ألف دولار على النادي".

وسبق للنقاز اللعب لنادي النجم الساحلي التونسي حتى انتقل إلى الزمالك في يناير 2018.

ولعب النقاز 22 مباراة دولية مع منتخب تونس وشارك في كأس العالم الأخيرة بروسيا.

وخاض النقاز 62 مباراة مع فريق الزمالك وحقق لقب كأس مصر مرتين والكونفدرالية الإفريقية.

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