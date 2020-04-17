تقرير: برشلونة لن يحاول ضم نيمار في الصيف

قال راديو كاتالونيا إن برشلونة صرف النظر عن التعاقد مع نيمار في الصيف المقبل لأسباب اقتصادية.

نيمار النادي : باريس سان جيرمان برشلونة

ويتمنى النادي الإسباني استعادة نجمه السابق بعدما خسره في 2017 لصالح باريس سان جيرمان، لكنه غير قادر على تمويل الصفقة.

ولطالما أعرب نيمار عن رغبته في العودة إلى برشلونة لكن المطالب المالية الكبيرة لباريس حال دون ذلك في الصيف الماضي.

وبعد توقف نشاط كرة القدم في أوروبا بسبب تفشي فيروس كورونا، تعرضت الأندية لخسائر اقتصادية كبيرة، الأمر الذي يجعل برشلونة عاجزا عن التعاقد مع اللاعب البرازيلي البالغ عمره 28 عاما.

ورحل نيمار عن برشلونة بعدما دفع باريس قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب والمقدر حينها بـ222 مليون يورو ليصبح اللاعب هو الأغلى في تاريخ كرة القدم.

ودافع نيمار عن ألوان برشلونة لأربعة مواسم وشارك في 186 مباراة وسجل 105 أهداف وأرسل 77 تمريرة حاسمة.

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