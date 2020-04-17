سيتيين: كنت على وشك التدريب في مصر قبل أيام من التوقيع لـ برشلونة

كشف كيكي سيتيين المدير الفني لبرشلونة بأنه كان على وشك التدريب في مصر قبل تدريب الفريق الكتالوني.

وقال سيتيين في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": "قبل أيام قليلة من تولي تدريب برشلونة كنت على وشك الانتقال للتدريب في مصر".

وأضاف "مكالمة برشلونة غيرت مساري بالتأكيد. كنت على اسعداد لتدريب الفريق حتى لو مجانا".

قبل أيام من تولي سيتيين تدريب برشلونة، كان بيراميدز يبحث عن بديل للمدرب سيباستيان ديسابر الذي رحل عن الفريق. قبل أن يتولى أنتي تشاتشيتش تدريب الفريق يوم 27 ديسمبر الماضي، وبعدها بأيام تولى سيتيين تدريب برشلونة في 13 يناير.

سيتيين انتقل للحديث عن فترته مع برشلونة، فقال "أعتقد أننا في بعض الأحيان لعبنا بشكل جيد. لكننا افتقدنا لاستمرارية الانتصارات بسبب ما عانيناه من الغيابات".

واختتم سيتييم التصريحات بالرد على مفاضلة بين التعاقد مع نيمار أو لاوتاوري مارتينيز، فقال "أحب كل اللاعبين العظماء في العالم، ونيمار أحدهم. لكن عليك النظر إذا كان الأمر ممكنا أو لا، وبالنسبة لي كلامهما سيكون مفيدا لبرشلونة إن تعاقدنا معه".

وتولى كيكي سيتيين تدريب برشلونة في 13 يناير الماضي خلفا لإرنستو فالفيردي الذي أقيل من منصبه.

برشلونة يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، وبفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني قبل توقف المسابقة بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا:

فيلم في الجول - كيف صُنعت أسطورة حازم.. ونجوم الأهلي يحكون معاناتهم أمام الثعلب

تقرير مغربي: كاف قد ينقل نهائي أبطال إفريقيا

في الجول يكشف كيف يفكر فايلر في انتقالات الأهلي

الإسماعيلي: لا لاستكمال الدوري

كارتيرون يرد عبر في الجول على تقارير تدريبه للترجي