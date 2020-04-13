توتنام يتراجع: سندفع ١٠٠٪ من رواتب الموظفين.. فقط سنخصم من أعضاء الإدارة

ألغى نادي توتنام قراره باستخدام النظام الاستثنائي الحكومي "Furloug" للدفع لطاقمه من غير اللاعبين خلال فترة تفشي فيروس كورونا، بعد انتقادات عديدة من مشجعيه وجماهير كرة القدم حول العالم.

وأعلن النادي في بيان رسمي يوم الإثنين عن دفع قيمة ١٠٠٪ من رواتب العاملين فيه -من غير اللاعبين- خلال فترة شهري أبريل ومايو.

وكان النادي قد أعلن في شهر مارس الماضي عن أنه سيخصم نسبة ٢٠٪ من ٥٥٠ عاملا به في محاولة لحماية وظيفتهم حسب وصف بيان النادي، وهو ما تراجع فيه يوم الإثنين بعد هجوم ضاري تعرضت له الإدارة برئاسة دانييل ليفي.

وأشار البيان إلى: "مع عدم وضوح الرؤية بعد في استئناف اللعبة من عدمه، سيستمر ذلك تحت المراجعة الدائمة، كما أننا علمنا أن معظم الجماهير رفضت قرارنا السابق، لأننا وجهنا بعض موظفينا للدعم الحكومي هؤلاء الذين لم يتمكنوا من القيام بأعمالهم من المنزل".

وواصل "كان ذلك بسبب طبيعة عملهم، ونيتنا كانت تطبيق إن أمكن نظام الاحتفاظ بالوظيفة خلال فترة تفشي الفيروس، وهو قد صمم خصيصا لحماية حقوق الموظفين".

وأكمل "بعد مشاورات مع المساهمين وكذلك رابطة الجماهير وحوار طويل في الأسبوع الماضي، شاركونا رغبتنا في حماية وظائف الجميع".

كما أعلن النادي كذلك أن الخصم فقط سيكون من رواتب أعضاء مجلس الإدارة.

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